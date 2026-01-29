29 de enero de 2026 - 21:24

Mirtha Legrand cuestionó el pedido de disculpas de Franco Torchia sobre Juana Viale y Mauricio Macri

La conductora habló en privado sobre el tema y contó cómo las palabras del periodistas impactaron dentro de su familia.

Por Redacción Espectáculos

La palabra de Mirtha Legrand se conoció a través de Juan Etchegoyen, quien contó en su programa que pudo intercambiar mensajes con la conductora, que hasta ese momento no se había expresado públicamente sobre el tema. El periodista relató que la reacción de la diva fue mucho más firme de lo que suele mostrar y que la situación generó un daño evidente en su entorno más cercano.

Embed - Mirtha Legrand habló del pedido de disculpas de Franco Torchia: “Es una vil mentira”

“Quiero contarles que hoy pude hablar con Mirtha Legrand sobre el pedido de disculpas de Franco Torchia, el periodista de C5N que había dicho que su nieta Juana Viale tenía un romance con Macri y Mirtha es contundente”, expresó Etchegoyen al comenzar su relato en el programa “Mitre Live”. Según detalló, la conductora se mostró molesta no solo por la versión difundida, sino también por la forma en que luego se intentó reparar el daño.

El daño sobre la familia de la reconocida conductora

En ese sentido, Etchegoyen agregó: “Me encontré con una Mirtha que se manifiesta fuertemente por lo sucedido que imagino ha generado daño a su familia y pocas veces la noté tan enojada a Juana además pero esto es lo que me dice Mirtha, prestá atención”. La referencia a Juana Viale dejó en evidencia que el rumor no pasó inadvertido en el ámbito familiar y que tuvo consecuencias emocionales.

Sobre el pedido de disculpas de Torchia, el periodista fue categórico al transmitir la opinión de Mirtha. “A mí me pareció papelonezco lo de Franco y se lo dije el otro día en la tele. Primero con lo que dijo y segundo este pedido de disculpas que a mí me da a pensar si fue genuino o si hubo de parte de las autoridades de C5N una bajada de línea para que se haga esto”, sostuvo Etchegoyen, reflejando el fuerte cuestionamiento que hizo la conductora.

El comunicador también planteó dudas sobre la explicación posterior del periodista. “¿Cómo sabe Torchia que le vendieron pescado podrido? A mí obviamente no me consta esto que dijo al aire pero me hace ruido que un periodista de tantos años en esto comunique algo sobre un romance tan bomba y que después haga el descargo que hizo”, concluyó.

