Mirtha legrand habló del supuesto romance entre Mauricio Macri y Juana Viale: "Me molestó muchísimo".

La icónica conductora salió al cruce de las versiones que circularon en los últimos días y aseguró que la información es falsa.

Mirtha Legrand rompió el silencio y se mostró indignada por los rumores que en la última semana vincularon sentimentalmente a su nieta, Juana Viale, con el expresidente Mauricio Macri. Durante su programa, la diva fue tajante: “Es una vil mentira”, afirmó.

La Chiqui fue consultada sobre el tema que tuvo gran repercusión en los medios por Marcelo Polino, uno de los invitados de la noche: "Es una vil mentira. Ayer estuve con Juanita, nada que ver. Es un disparate. No sé de dónde salió eso. Es un invento. Ella está con su novio acá. En absoluto, una locura”, expresó La Chiqui, molesta por la situación.

Luego la icónica conductora detalló: "A Juana le molestó muchísimo y a Marcela le dolió mucho, estaba enojadísima. Así que aprovecho para desmentirlo, absoluta mentira", sentenció.

"¿Quién fue? Torchia, ¿no?", preguntó y Polino le confirmó: "Franco Torchia fue quien dio la versión, sí". Luego contó que Juana Viale tenía pensado enviar a juicio al periodista, pero Cristóbal López, el dueño de la radio, "mandó un telegrama para desmentirlo".