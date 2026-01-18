Ni Marvel ni taquilleras: las 5 películas que Harvard recomienda para entender el mundo

En un mundo saturado de estrenos comerciales, la Universidad de Harvard sorprendió al publicar una lista de películas esenciales para sus estudiantes. Estas obras no solo buscan entretener, sino que proponen un ejercicio profundo de análisis sobre la condición humana , la moralidad y la técnica narrativa aplicada a la realidad.

La selección de Harvard incluye títulos que han marcado un antes y un después en la historia del séptimo arte.

Una de las recomendaciones principales es "Vértigo" (1958) , de Alfred Hitchcock . Este film es valorado por su capacidad para explorar la psicología del personaje a través de técnicas visuales innovadoras, sumergiendo al espectador en una red de obsesión, engaño y traumas que cuestionan la naturaleza de la verdad.

Otra pieza fundamental en el listado es " El laberinto del fauno" (2006) , dirigida por Guillermo del Toro . Harvard destaca esta cinta por su magistral mezcla de fantasía y realidad en la España de la posguerra, invitando a reflexionar sobre el poder de la imaginación frente a la crueldad y los límites de la moralidad. Según las fuentes, esta obra es considerada hoy una pieza de culto por su profundidad emocional y simbolismo.

La lista también contempla el drama alemán "La cinta blanca" (2009), de Michael Haneke , que analiza el origen del autoritarismo y la violencia en una pequeña aldea antes de la Primera Guerra Mundial.

A esta se suma el suspenso político de "Todos los hombres del presidente" (1976), que retrata la investigación periodística del caso Watergate, destacando la importancia de la integridad y la transparencia en las democracias modernas.

El cine como herramienta de aprendizaje y lenguaje visual

La recomendación de la universidad no es casual. Para Harvard, tomarse un descanso para ver cine es parte de la responsabilidad académica para con uno mismo.

La institución busca que sus alumnos aprendan a interpretar múltiples capas de significado y aprecien la "belleza en lo cotidiano", como ocurre con el mediometraje francés "El globo rojo" (1956) de Albert Lamorisse, que utiliza el minimalismo para hablar de la libertad y la amistad.

Incluso expertos que enseñan en la universidad, como Danny Rubin (guionista de "Hechizo del tiempo"), subrayan que el cine es un lenguaje visual y no literario. Según Rubin, una buena película debe mostrar a la gente haciendo cosas en lugar de solo decirlas, utilizando objetos y acciones para externalizar estados internos de los personajes.

Otras listas sugeridas por la casa de estudios incluyen clásicos contemporáneos como "Amores perros" de Alejandro González Iñárritu y "Hable con ella" de Pedro Almodóvar, demostrando que el cine hispanohablante tiene un lugar privilegiado en la formación de la mirada crítica global.

En definitiva, estas películas son herramientas para desarrollar capacidades cognitivas y emocionales, permitiendo observar el entorno desde perspectivas mucho más profundas.