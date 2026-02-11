Adrián Suar rompió el silencio tras el enojo de Mirtha Legrand: "Yo también quiero que... "

Luego de que Mirtha Legrand se expresara públicamente sobre la partida de Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha Legrand, Adrián Suar decidió hablar y dar su versión. En los últimos días, los cambios en la producción del programa se hicieron públicos y pusieron en duda la permanencia de la chef en las mesas de la diva.
En medio de esta situación, diferentes medios le consultaron directamente a la conductora: "Hola Mirtha! Cómo está? Quería preguntarle si habló o va a hablar con alguna autoridad del canal para que le 'devuelvan' a Jimena. ¿Usted la quiere mucho no?", explicaron.
La respuesta de La Chiqui fue tajante y sin margen para interpretaciones: "Sí, acabo de mandarles un mensaje a Suar y Codevilla que si no vuelve Jimena yo me retiro del programa", dijo, marcando claramente su postura y ejerciendo presión sobre las autoridades del canal. Mientras tanto, Monteverde, visiblemente conmovida, expresó entre lágrimas: "Yo, la verdad es que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar".
Qué dijo Adrián Suar
Posteriormente, Santiago Riva Roy se comunicó con Adrián Suar y relató en El Ejército de LAM (Bondi Live) cómo reaccionó el gerente de programación: "Jaja la verdad no sé Santy. Yo también quiero que vuelva Jime, creo que lo vamos a solucionar!!", dejando entrever que todavía existe la posibilidad de que la cocinera continúe participando en las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale.
En diálogo con el ciclo de América TV, Monteverde agregó detalles sobre su ausencia en una grabación reciente: "Ese fin de semana no pude grabar porque se me contraponen las grabaciones con el vivo y estamos defendiendo el vivo. La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar", explicó la chef, dejando ver su malestar por la situación.
Finalmente, Jimena fue contundente al aclarar que no fue decisión suya dejar el programa: "Lo manejan ellos (los directivos) y yo me enteré dos días antes. Yo ya tenía todo organizado para la grabación, todas las chicas fueron a cocinar y a armar todo como si no pasara nada", afirmó, subrayando que su salida no dependió de su voluntad sino de decisiones de la producción.