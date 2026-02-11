Adrián Suar rompió el silencio tras el enojo de Mirtha Legrand: "Yo también quiero que... "

11 de febrero de 2026 - 11:26

El gerente de programación se refirió a la eventual continuidad de Jimena Monteverde en las famosas mesazas de la televisión argentina.

Adrián Suar rompió el silencio tras las frases de Mirtha Legrand.

Adrián Suar rompió el silencio tras las frases de Mirtha Legrand.

Por Agustín Zamora

Luego de que Mirtha Legrand se expresara públicamente sobre la partida de Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha Legrand, Adrián Suar decidió hablar y dar su versión. En los últimos días, los cambios en la producción del programa se hicieron públicos y pusieron en duda la permanencia de la chef en las mesas de la diva.

En medio de esta situación, diferentes medios le consultaron directamente a la conductora: "Hola Mirtha! Cómo está? Quería preguntarle si habló o va a hablar con alguna autoridad del canal para que le 'devuelvan' a Jimena. ¿Usted la quiere mucho no?", explicaron.

La respuesta de La Chiqui fue tajante y sin margen para interpretaciones: "Sí, acabo de mandarles un mensaje a Suar y Codevilla que si no vuelve Jimena yo me retiro del programa", dijo, marcando claramente su postura y ejerciendo presión sobre las autoridades del canal. Mientras tanto, Monteverde, visiblemente conmovida, expresó entre lágrimas: "Yo, la verdad es que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar".

Qué dijo Adrián Suar

Posteriormente, Santiago Riva Roy se comunicó con Adrián Suar y relató en El Ejército de LAM (Bondi Live) cómo reaccionó el gerente de programación: "Jaja la verdad no sé Santy. Yo también quiero que vuelva Jime, creo que lo vamos a solucionar!!", dejando entrever que todavía existe la posibilidad de que la cocinera continúe participando en las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale.

En diálogo con el ciclo de América TV, Monteverde agregó detalles sobre su ausencia en una grabación reciente: "Ese fin de semana no pude grabar porque se me contraponen las grabaciones con el vivo y estamos defendiendo el vivo. La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar", explicó la chef, dejando ver su malestar por la situación.

Finalmente, Jimena fue contundente al aclarar que no fue decisión suya dejar el programa: "Lo manejan ellos (los directivos) y yo me enteré dos días antes. Yo ya tenía todo organizado para la grabación, todas las chicas fueron a cocinar y a armar todo como si no pasara nada", afirmó, subrayando que su salida no dependió de su voluntad sino de decisiones de la producción.

