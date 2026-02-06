Adrián Suar desafía a Telefe: la figura que quiere para Eltrece que ya brilló en la competencia

Adrián Suar volvió a mover fichas fuertes en El Trece con la intención de revitalizar la pantalla y disputar audiencia de lleno con Telefe . Luego de algunos estrenos que no alcanzaron las expectativas internas, la señal decidió acelerar proyectos que permanecían en desarrollo y avanzar con una estrategia que apunta a figuras de alto perfil.

Según se comentó en Intrusos , uno de los detonantes fue el rendimiento de The Balls , el ciclo conducido por Benjamín Vicuña , que no habría logrado los números que proyectaban las autoridades del canal. Ese escenario encendió las alarmas y llevó a replantear parte de la grilla, con la idea de reforzarla con propuestas más potentes y reconocibles para el público masivo.

En ese contexto, esta semana se realizó una reunión considerada clave dentro de El Trece. El encuentro estuvo encabezado por Adrián Suar y contó con la participación de Guido Kaczka y del empresario Marcelo González , productor y socio de Abel Pintos .

El objetivo central habría sido acercarle al cantante una oferta concreta para sumarse a un proyecto fuerte del canal . La propuesta que se analiza sería un formato de búsqueda de talentos, un género probado y rendidor en televisión abierta, que ya tendría un grado avanzado de desarrollo.

La conducción estaría a cargo de Guido Kaczka , una de las figuras más sólidas de la emisora, mientras que la intención es que Abel Pintos forme parte del programa en un rol destacado , aprovechando su trayectoria artística y su llegada a un público amplio.

Abel Pintos tiene una cercanía histórica con Telefe

Sin embargo, el posible pase no aparece como sencillo. La histórica cercanía laboral de Pintos con Telefe se presenta como el principal obstáculo para concretar su desembarco en El Trece. El cantante construyó gran parte de su recorrido televisivo ligado a la pantalla de las pelotas y ese vínculo pesa a la hora de evaluar un cambio de canal.

En una etapa previa del armado del proyecto, también se evaluó convocar a Diego Torres. El cantante no pudo sumarse por otros compromisos ya asumidos, aunque su nombre nunca quedó completamente descartado dentro de las conversaciones internas. De todos modos, la prioridad hoy parece estar puesta en avanzar con Pintos y cerrar una incorporación que tendría un fuerte impacto mediático.

Con este movimiento, Suar busca dar un golpe estratégico y reforzar la identidad de El Trece frente a Telefe, apostando a un formato clásico y a una figura popular que ya demostró su capacidad para destacarse en la competencia.