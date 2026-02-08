8 de febrero de 2026 - 11:34

En la mesa de Mirtha, Patricia Bullrich fue acorralada por una eventual vicepresidencia con Milei en 2027

Mirtha Legrand emitió un nuevo programa este sábado, cargado de actualidad e información periodística. Un tramo de la noche estuvo tensionado tras la afirmación de Guadalupe Vázquez: “Bullrich será vicepresidente”.

Patricia Bullrich fue consultada sobre una eventual vicepresidencia.

Foto:

Los Andes | Román Pérez
Por Román Pérez

Durante su participación en La Noche de Mirtha, Patricia Bullrich fue acorralada durante el programa luego de ser consultada en vivo sobre una eventual candidatura a vicepresidente junto a Javier Milei en 2027, un planteo que no negó y que generó un momento de tensión en la mesa.

El programa se emitió este sábado por la noche y volvió a apostar por una mesa atravesada por la actualidad política y mediática. Entre los invitados estuvieron la propia Bullrich junto a los periodistas Nicolás Wiñazki, Guadalupe Vázquez, Pia Shaw y la conductora/panelista Edith Hermida.

Bullrich le quitaría el puesto a Victoria Villarruel

El intercambio se produjo cuando Mirtha Legrand le preguntó a la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cómo se sentía en su nuevo rol parlamentario. “Uno lo que hace, lo tiene que hacer con todo. Te desconcentrás si no lo haces pensando en eso”, respondió, hasta que fue interrumpida.

“¿Te gusta la vicepresidencia?”, lanzó la periodista Guadalupe Vázquez, sorprendiendo a Bullrich. Acto seguido, Vázquez fue más allá y afirmó de manera directa: “Que quede acá asentado: Bullrich va a ser la próxima candidata a vicepresidente acompañando a Milei. La vienen midiendo hace mucho”.

Ante el comentario, Bullrich reaccionó con una risa nerviosa y evitó desmentir la afirmación. Consultada nuevamente sobre si le gustaría ocupar ese lugar, respondió con cautela: “Creo que la Argentina se está encaminando, y donde el equipo sienta donde debo estar, estaré”.

Embed - "¿Vas a ser vicepresidenta?": Guadalupe Vázquez DESCOLOCÓ a Patricia Bullrich con su pregunta

El intercambio no pasó inadvertido y dejó abierta la puerta a especulaciones sobre el futuro político de la dirigente dentro del oficialismo libertario, en un contexto donde comienzan a asomar las proyecciones hacia las elecciones presidenciales de 2027.

En este caso, se quedaría con el puesto que actualmente ocupa Victoria Villarruel. Cabe destacar que esta última rompió todo tipo de relación con el Gobierno, especialmente con Javier Milei, por lo que no habría disputa entre ellas.

