Patricia Bullrich respaldó la baja de la edad de imputabilidad y pidió avanzar con la reforma penal juvenil

La senadora sostuvo que el proyecto apunta a un esquema de tolerancia cero y evitar la reincidencia. El oficialismo busca avanzar con la reforma del régimen penal juvenil durante las sesiones extraordinarias

Tras la primera jornada de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, la senadora nacional Patricia Bullrich se refirió a uno de los proyectos centrales habilitados para su tratamiento en el Congreso: la reforma del régimen penal juvenil, que podría incluir una baja de la edad de imputabilidad.

En declaraciones a LN+, Bullrich expresó su expectativa de que la iniciativa finalmente sea aprobada. “Esta vez sale, no sé si con los 13 años, pero ojalá que sí”, afirmó al ser consultada sobre las posibilidades del oficialismo de reunir los votos necesarios.

La senadora remarcó que el proyecto es una herramienta clave dentro de una política de “tolerancia cero” frente al delito juvenil. Según explicó, intervenir de manera temprana ante el primer hecho delictivo puede evitar trayectorias criminales posteriores. En ese sentido, sostuvo que la falta de consecuencias ante delitos graves genera una percepción de impunidad.

Bullrich aclaró que, aun en el caso de que la reforma no establezca los 13 años como edad mínima de imputabilidad penal, la ley contempla consecuencias para los delitos cometidos por personas de cualquier edad. Estas medidas pueden incluir desde una escolaridad reforzada y tratamientos específicos, hasta el alejamiento del entorno familiar, según la gravedad y las características del caso.

“Si cometés un delito siendo consciente de ello, a la edad que tengas, vas a tener una consecuencia”, sostuvo, al tiempo que aseguró que el nuevo esquema busca evitar que los hechos delictivos queden sin respuesta del Estado.