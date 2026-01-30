Bullrich recibe a los padres de Jeremías Monzon: el sanguinario crimen que conmueve al mundo y motiva un cambio de ley

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , recibirá este viernes a los familiares de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años que fue asesinado de 23 puñaladas por menores de edad en la provincia de Santa Fe.

Fuentes oficiales informaron que el encuentro se llevará a cabo a las 11:45 en la Cámara alta. La reunión se realizará a pocas semanas del debate de la baja de la edad de imputabilidad en el Senado, uno de los proyectos que el Gobierno pretende aprobar junto a la reforma laboral.

Jeremías fue emboscado y asesinado brutalmente en Santo Tomé a fines de diciembre por tres adolescentes, dos de los cuales fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la normativa vigente.

Por su parte, Milagros A., de 16 años, se encuentra alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria.

La ciudad de Santa Fe y sus alrededores siguen consternados por el asesinato de Jeremías, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un inmueble abandonado del barrio Chalet , en el extremo suroeste de la ciudad. La víctima fue apuñalada más de 20 veces en un crimen que, según las pericias, fue planeado y ejecutado con extrema violencia .

El cuerpo de Jeremías fue encontrado el 22 de diciembre de 2025, tras un intenso rastrillaje que se inició cuando su familia denunció su desaparición. Presentaba entre 20 y 23 heridas de arma blanca, y la autopsia determinó que la causa de la muerte fue shock hipovolémico por múltiples puñaladas.

Cita y emboscada

La investigación judicial sostiene que Jeremías fue citado al lugar por una adolescente de 16 años a través de redes sociales, con quien tenía contacto previo y que habría actuado junto a otros menores implicados. La principal hipótesis apunta a que el joven fue emboscado y atacado por tres adolescentes, entre ellos la joven de 16 años y dos varones menores de edad, uno de 14 años y otro de 15, quienes participaron del ataque y lo filmaron.

Tras el homicidio, los agresores cubrieron el cuerpo con cartones y se dieron a la fuga, dejando atrás un crimen que estremeció a la comunidad local.

Detenciones y situación judicial

Entre la noche del 27 y la madrugada siguiente a la aparición del cuerpo, la Policía realizó cuatro allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé, que permitieron la detención de tres menores, incluida la joven de 16 años que habría citado a Jeremías al lugar del crimen.

La adolescente de 16 años fue imputada por homicidio triplemente agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento, y permanece detenida mientras avanza la causa judicial.

Los otros dos menores implicados, de entre 14 y 15 años, según las fuentes judiciales, son no punibles bajo la legislación vigente en materia de responsabilidad penal juvenil. Esto significa que, aunque estén identificados como partícipes del hecho, no podrán ser procesados penalmente como adultos.

Difusión de videos y repercusiones

El caso tomó aún mayor notoriedad y repudio social tras la viralización de un video que supuestamente muestra el ataque o momentos relacionados con el crimen. La familia de Jeremías exigió a la Justicia que se investigue la filtración de ese material, que inicialmente formaba parte de la causa judicial y que, según el abogado de la familia, complicó aún más el contexto del caso.

La familia del adolescente, dolorida y movilizada, reclamó justicia y el máximo castigo para los responsables. “Es durísimo saber que los asesinos pueden quedar libres por ser menores de edad”, expresó una de sus familiares, argumentando que la legislación actual limita las sanciones que pueden aplicarse en hechos de extrema violencia como este.

El caso también reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina, con autoridades y sectores sociales señalando a este y otros hechos como ejemplos de la necesidad de revisar la normativa vigente.

La causa sigue abierta, con medidas como el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados, la búsqueda de más evidencias y la detención de terceros vinculados al caso. Además, continúa bajo investigación cómo se filtraron los materiales audiovisuales del crimen y quiénes estuvieron involucrados en su circulación.