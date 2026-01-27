Retoman la negociación por la reforma laboral: Bullrich encabeza contactos con bancadas aliadas en el Senado

Las reuniones comenzarán de manera virtual y apuntan a destrabar el debate en sesiones extraordinarias. En paralelo, el ministro del Interior mantiene encuentros con gobernadores para sumar respaldos.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), comenzará este miércoles una ronda de reuniones con referentes de otras bancadas. Su objetivo es acercar posiciones para el tratamiento de la reforma laboral, uno de los proyectos que el oficialismo busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, en base a fuentes legislativas, estos primeros intercambios se realizarán de manera virtual, luego de las conversaciones informales que Bullrich mantuvo durante este martes con distintos dirigentes parlamentarios.

En paralelo a las gestiones en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores para sumar apoyos al proyecto impulsado por la Casa Rosada. En ese marco, tiene previsto viajar esta semana a Corrientes y Misiones, donde se reunirá con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

De concretarse el respaldo de ambas provincias, el número de gobernadores que apoyan la iniciativa oficial ascendería a 10. Hasta el momento, el Gobierno ya cuenta con el aval de ocho mandatarios provinciales: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).