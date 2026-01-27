27 de enero de 2026 - 21:51

Retoman la negociación por la reforma laboral: Bullrich encabeza contactos con bancadas aliadas en el Senado

Las reuniones comenzarán de manera virtual y apuntan a destrabar el debate en sesiones extraordinarias. En paralelo, el ministro del Interior mantiene encuentros con gobernadores para sumar respaldos.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa.

Foto:

Gentileza Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), comenzará este miércoles una ronda de reuniones con referentes de otras bancadas. Su objetivo es acercar posiciones para el tratamiento de la reforma laboral, uno de los proyectos que el oficialismo busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Leé además

En el marco del tour de la gratitud Javier Milei estuvo semanas atrás en el escenario del festival de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino.

Expulsan al Chaqueño Palavecino de la Asociación Raíces Criollas tras su presentación junto a Milei

Por Redacción Espectáculos
Javier Milei disparó contra el CEO de Techint.

Milei atacó al CEO del grupo Techint y crece el debate por las importaciones de acero

Por Redacción Política

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, en base a fuentes legislativas, estos primeros intercambios se realizarán de manera virtual, luego de las conversaciones informales que Bullrich mantuvo durante este martes con distintos dirigentes parlamentarios.

En paralelo a las gestiones en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores para sumar apoyos al proyecto impulsado por la Casa Rosada. En ese marco, tiene previsto viajar esta semana a Corrientes y Misiones, donde se reunirá con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

De concretarse el respaldo de ambas provincias, el número de gobernadores que apoyan la iniciativa oficial ascendería a 10. Hasta el momento, el Gobierno ya cuenta con el aval de ocho mandatarios provinciales: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La estrategia de La Libertad Avanza apunta a avanzar durante febrero con la sanción del proyecto de “Modernización” Laboral, junto con otras iniciativas incluidas en la agenda legislativa del oficialismo, como la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.

ATE impulsa una huelga general y movilización contra la reforma laboral en el Senado

Por Redacción Política
litigiosidad laboral: solo por accidentes, en mendoza se iniciaron 10.000 juicios en 2025

Litigiosidad laboral: solo por accidentes, en Mendoza se iniciaron 10.000 juicios en 2025

Por Diana Chiani
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero con la reforma laboral como objetivo principal.

Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero para tratar la reforma laboral y ley de Glaciares

Por Redacción Política
El Ejecutivo convocó al Congreso del 2 al 27 de febrero y cualquier ampliación del temario requerirá aval presidencial.

Milei convocó a sesiones extraordinarias en febrero con tres temas claves: cuáles son

Por Redacción Política