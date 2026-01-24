El Gobierno planea avanzar con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El caso de Jeremías Monzón , el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, ha vuelto a situar en el centro de la agenda política del Gobierno la necesidad de bajar la edad de imputabilidad en Argentina.

De los tres menores involucrados en el crimen, entre los que se encontraba la novia de la víctima, dos tienen 14 años y permanecen en libertad por no ser punibles bajo la legislación actual.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional ha decidido priorizar una reforma que permita juzgar a menores a partir de los 14 años .

Aunque inicialmente el Poder Ejecutivo no incluyó esta reforma en el llamado a sesiones extraordinarias, la crudeza del caso Monzón, del cual se filtró recientemente un video , ha modificado las prioridades.

Al menos dos integrantes de la "mesa chica" del presidente Javier Milei buscan que el asunto se debata de inmediato , sugiriendo incluso que se incorpore en febrero.

No obstante, existe otra postura dentro del oficialismo que prefiere tratar la baja de imputabilidad de forma integral dentro de la reforma del Código Penal, que cuenta con más de 900 artículos y sería presentada formalmente en las sesiones ordinarias de marzo.

Según fuentes oficiales, esta reforma integral no solo contempla la edad, sino un régimen penal juvenil completo con programas de educación y asistencia social.

Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes.



¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2026

La actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, ha sido una de las voces más firmes en exigir celeridad. "Los menores que cometen los peores delitos salen impunes. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa", enfatizó la funcionaria a través de sus redes sociales.

Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión.

En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal.

No hay medias tintas: el que las hace, las paga. Tenemos clara nuestra posición. — Martin Menem (@MenemMartin) January 24, 2026

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que la administración de Milei avanzará con esta medida durante el 2026 bajo una premisa de "tolerancia cero". Menem señaló que el mandato de la ciudadanía es claro: garantizar que "el que las hace, las paga", adaptando el sistema penal a las demandas actuales de la sociedad.

Incluso desde el ámbito provincial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó la iniciativa señalando que la escala de penas debe responder al delito cometido y no únicamente a la edad del victimario, argumentando que la realidad delictiva del país ha cambiado drásticamente desde la sanción del código original.

Detalles del proyecto

El dictamen que ya había tenido avance en la Cámara de Diputados el año pasado establece puntos clave para el nuevo régimen:

Edad punible: Se reduciría de los 16 actuales a los 14 años .

Se reduciría de los 16 actuales a los . Pena máxima: El límite de privación de la libertad para adolescentes sería de 15 años .

El límite de privación de la libertad para adolescentes sería de . Condiciones de detención: Los menores deberán ser alojados en institutos especializados o secciones separadas de los adultos, garantizando que no se interrumpan sus estudios.

La decisión final sobre si el debate comenzará en los próximos días o si esperará al inicio del año legislativo ordinario se tomará este lunes en una reunión clave de la mesa política en la Casa Rosada.