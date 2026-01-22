22 de enero de 2026 - 19:05

Se viralizó el video del asesinato de Jeremías Monzón y su familia exige explicaciones

La defensa de la víctima denunció la filtración de material sensible que formaba parte de la causa judicial del crimen.

Difundieron un video del asesinato de Jeremías Monzón&nbsp;

Difundieron un video del asesinato de Jeremías Monzón 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue hallado en diciembre de 2025, ha vuelto a sacudir a la sociedad santafesina tras la difusión masiva de un video que registra el brutal ataque.

La familia del joven, representada por el abogado Bruno Rugna, ha reclamado respuestas urgentes a la Justicia para determinar cómo se filtró este material audiovisual de cuatro minutos que se encontraba bajo custodia judicial.

El material, que comenzó a circular en plataformas como WhatsApp y Telegram, muestra a la víctima siendo brutalmente sometida por sus agresores. Según la querella, este video "solo debía estar en poder de la Justicia" y su viralización representa una grave vulneración de la dignidad del menor.

Rugna presentó este miércoles una denuncia formal y alertó al Ministerio de Seguridad provincial para que se inicie una investigación interna que identifique a los responsables de la filtración.

asesinato de Jeremias Monzón

El abogado señaló que el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial se encuentran bajo la mira por este hecho de violencia institucional. Asimismo, no descartó que los mismos autores del crimen pudieran haber difundido el video, ya que lo tuvieron en su poder antes de ser capturados.

Detalles del crimen y situación de los imputados

El homicidio de Jeremías ocurrió el 18 de diciembre de 2025. Su cuerpo fue localizado días después, el 22 de diciembre, en un predio frente a la rotonda del estadio de Colón, oculto entre pastizales y cartones. La autopsia reveló que el adolescente sufrió más de veinte lesiones cortopunzantes.

Por el hecho fueron identificados tres menores de edad, entre ellos adolescentes de 14 años, quienes por su edad no son punibles y se encuentran en libertad y una joven de 16 años, actualmente imputada por homicidio triple agravado (por alevosía, ensañamiento y el concurso de dos o más personas), quien cumple prisión en un centro de menores en Rosario.

Ante la gravedad del caso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció sobre la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. El mandatario sostuvo que "una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo" y que la pena debe estar vinculada al delito y no a la edad del ejecutor.

Mientras tanto, la comunidad de Santa Fe ha organizado una movilización frente a la cancha de Colón para exigir justicia y mayores protocolos en la cadena de custodia de pruebas sensibles,. La defensa de la familia también hizo un llamado a la sociedad para que cese la difusión del video, advirtiendo que quienes reenvíen las imágenes pueden incurrir en responsabilidad penal.

