Asi fue el casamiento por civil de Emily Lucius : Mauricio Macri fue uno de los invitados

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri se casaron en el registro civil de calle Uruguay y Mauricio Macri estuvo entre los invitados a la ceremonia . La influencer y el sobrino del expresidente blanquearon su relación en el año 2023, en pleno crecimiento en redes sociales de la hermana de Belén Lucius.

La pareja se había comprometido el año pasado en medio de un viaje a Nueva York. Durante una visita al Central Park , Rodrigo Macri se arrodilló, sacó un anillo y le propuso casamiento.

“Siempre soñé con este día, pero nunca imaginé que iba a ser tan mágico” , había comentado Emily al compartir las imágenes del compromiso.

Rodrigo estudió administración de empresas en la UCA y es un apasionado por la gastronomía . Desde 2016 forma parte de la juventud PRO bonaerense y en los últimos años trabajó en compañías del grupo familiar.

Horas antes de casarse por civil, la influencer decidió abrir su corazón en redes sociales y mostrar cómo vivió el paso previo a uno de los días más importantes de su vida.

En un carrete de fotos íntimas, Emily se mostró junto a su familia, eligiendo los zapatos de la boda con su mamá, probándose el vestido con su hermana Belu Lucius y la diseñadora Joti Harriague, y hasta lookeando a la mascota de la pareja para la ocasión.

“¡Últimas fotos soltera! La felicidad es total, las lágrimas interminables y una familia que me llevo siempre en el corazón”, escribió, dejando en claro el torbellino de emociones que la atraviesa.

En la previa, Emily visitó a su sobrino en el colegio, compartió abrazos con sus seres queridos y recibió regalos de quienes la acompañan desde siempre. “Las lágrimas interminables y una familia que me llevo siempre en el corazón”, repitió en su mensaje, dejando ver que no se trata solo de una fiesta, sino de un verdadero cambio de etapa.

Emily Lucius Emily Lucius y Rodrigo Valladares se casaron con la presencia de Mauricio Macri, tio del novio. web

Este casamiento también significa para Emily el final de una etapa marcada por la exposición mediática. Antes de su relación actual, la influencer vivió una historia intensa con Martín Salwe durante el reality El Hotel de los Famosos, que tuvo momentos de conflicto y mucha visibilidad. Hoy, en cambio, su presente está atravesado por la tranquilidad y la estabilidad.