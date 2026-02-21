Cillian Murphy se despidió de Thomas Shelby tras 13 años: "Completamente decepcionante"

Tras más de una década liderando a los gánsteres de Birmingham, el actor irlandes cerró su ciclo en Peaky Blinders.

El viaje de Cillian Murphy como Thomas Shelby comenzó hace trece años, marcando un antes y un después en la historia de la televisión contemporánea. Tras seis temporadas de éxito global, el actor irlandés, regresa para ponerse la gorra de los Peaky Blinders por última vez.

En esta ocasión, la despedida no ocurre en la pantalla chica, sino a través del largometraje titulado El hombre inmortal, que promete clausurar la odisea criminal de uno de los personajes más complejos del drama moderno.

Embed - Peaky Blinders: The Immortal Man | Official Trailer | Netflix Bajo la dirección de Tom Harper, la cinta llegará a la plataforma Netflix el próximo 20 de marzo, trasladando la acción al año 1940. Con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo y una Birmingham asediada por los bombardeos, la trama se mantiene bajo un estricto secreto profesional.

UN CIERRE LITERARIO Y NUEVAS CARAS EN EL HORIZONTE Steven Knight, creador de la ficción y guionista del filme, ha expresado su deseo de que esta entrega se perciba como la culminación de una gran obra literaria. "Son los últimos capítulos de una novela larga, donde puedes redondearla y preparar a la gente para lo que viene después".

Aunque la franquicia continuará con una serie secuela ambientada diez años después de los eventos de la película, Murphy solo participará en ella como productor ejecutivo, marcando así su retiro definitivo frente a las cámaras como el líder del clan Shelby.