Cillian Murphy se despidió de Thomas Shelby tras 13 años: "Completamente decepcionante"

Tras más de una década liderando a los gánsteres de Birmingham, el actor irlandes cerró su ciclo en Peaky Blinders.

Los Andes | Agustín Zamora
Netflix reveló el tráiler de la nueva de Peaky Blinders con Cillian Murphy.

Este es el tráiler de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: fecha confirmada en Netflix

En esta ocasión, la despedida no ocurre en la pantalla chica, sino a través del largometraje titulado El hombre inmortal, que promete clausurar la odisea criminal de uno de los personajes más complejos del drama moderno.

Bajo la dirección de Tom Harper, la cinta llegará a la plataforma Netflix el próximo 20 de marzo, trasladando la acción al año 1940. Con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo y una Birmingham asediada por los bombardeos, la trama se mantiene bajo un estricto secreto profesional.

UN CIERRE LITERARIO Y NUEVAS CARAS EN EL HORIZONTE

Steven Knight, creador de la ficción y guionista del filme, ha expresado su deseo de que esta entrega se perciba como la culminación de una gran obra literaria. "Son los últimos capítulos de una novela larga, donde puedes redondearla y preparar a la gente para lo que viene después".

Aunque la franquicia continuará con una serie secuela ambientada diez años después de los eventos de la película, Murphy solo participará en ella como productor ejecutivo, marcando así su retiro definitivo frente a las cámaras como el líder del clan Shelby.

A pesar de la magnitud histórica del personaje, Murphy confesó que el rodaje de su última escena fue, en términos logísticos, bastante anticlimático. "Fue absoluta y completamente decepcionante", bromeó el actor al recordar que, tras el emotivo momento del "corte" final, todos se marcharon rápidamente debido a las inclemencias del clima, una despedida austera para un ícono de tal calibre.

Finalmente, El hombre inmortal no solo se apoya en el carisma de su protagonista, sino que expande su universo con incorporaciones de alto nivel. Rebecca Ferguson se une al reparto como la misteriosa Kaulo, mientras que actores de la talla de Tim Roth y Barry Keoghan debutarán en este entorno de crimen y lealtad.

