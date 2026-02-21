Mauro Icardi festejó su cumpleaños junto a la China Suárez: las fotos de la lujosa celebración

En medio de las polémicas que enfrenta Mauro Icardi , en un contexto marcado por la llegada del divorcio con Wanda Nara y la distancia con sus hijas, el jugador no dejó que su complicado presente afecte el día de su cumpleaños .

¿Qué hacían juntos Maxi López, Wanda Nara y el hermano de Mauro Icardi?: la foto que los delató

Icardi celebró sus 33 años en Estambul con un lujoso festejo cargado de gestos románticos junto a su pareja la China Suárez .

La noche del 19 de febrero, el futbolista optó por una celebración íntima, a diferencia de grandes fiestas de años anteriores. Según trascendió, el escenario elegido para la cena fue el emblemático Palacio Çiragan, un exclusivo hotel de cinco estrellas con restaurante de alta cocina para disfrutar de una cena a solas.

Ambos compartieron imágenes de la cita en sus redes sociales y mostraron sus deslumbrantes elecciones de vestuario. La actriz optó con un look total black, con un vestido strapless de corte sirena, acompañado por stilettos al tono.

Por su parte, el cumpleañero eligió la sobriedad con un conjunto en tonos oscuros y una remera clara.

El romántico gesto de la actriz por el cumpleaños de Mauro Icardi

El futbolista publicó un carrusel de imágenes acompañado de un tierno mensaje: “Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial, por tanto amor y por convertir cada instante en único. Te amo”.

torta Mauri

Uno de los detalles que más captó la atención de los seguidores fue la torta de cumpleaños. Con una estética minimalista, en forma de corazón y cubierta de crema blanca, el pastel llevaba una frase en inglés: “It’s always you” (Siempre fuiste vos).