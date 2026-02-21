21 de febrero de 2026 - 09:20

Mauro Icardi festejó su cumpleaños junto a la China Suárez: las fotos de la lujosa celebración

El futbolista celebró la llegada de sus 33 años en una exclusiva velada en un hotel cinco estrellas en Turquía, acompañado por la actriz.

Mauro Icardi compartió las postales junto a su pareja de una íntima noche de festejo de su cumpleaños cargada de lujos. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Icardi celebró sus 33 años en Estambul con un lujoso festejo cargado de gestos románticos junto a su pareja la China Suárez.

La noche del 19 de febrero, el futbolista optó por una celebración íntima, a diferencia de grandes fiestas de años anteriores. Según trascendió, el escenario elegido para la cena fue el emblemático Palacio Çiragan, un exclusivo hotel de cinco estrellas con restaurante de alta cocina para disfrutar de una cena a solas.

Ambos compartieron imágenes de la cita en sus redes sociales y mostraron sus deslumbrantes elecciones de vestuario. La actriz optó con un look total black, con un vestido strapless de corte sirena, acompañado por stilettos al tono.

El romántico gesto de la actriz por el cumpleaños de Mauro Icardi

El futbolista publicó un carrusel de imágenes acompañado de un tierno mensaje: “Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial, por tanto amor y por convertir cada instante en único. Te amo”.

torta Mauri

Uno de los detalles que más captó la atención de los seguidores fue la torta de cumpleaños. Con una estética minimalista, en forma de corazón y cubierta de crema blanca, el pastel llevaba una frase en inglés: “It’s always you” (Siempre fuiste vos).

