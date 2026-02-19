La tensión en la familia de Mauro Icardi no para: su hermano Guido recibió graves amenazas

El conflicto tomó impulso tras la difusión de fotografías de un encuentro familiar encabezado por Guido junto a Wanda Nara.

La familia de Mauro Icardi atraviesa días de fuerte exposición mediática tras la intervención pública de su hermano Guido, quien opinó sobre el escándalo que involucra al futbolista y a Wanda Nara. El tatuador se reunió con la empresaria, Maxi López y Martín Migueles, compartió imágenes del encuentro y luego reveló las amenazas que enfrentó por la repercusión del episodio.

La reunión familiar que desató la polémica El conflicto tomó impulso tras la difusión de fotografías de un encuentro familiar encabezado por Guido junto a Wanda Nara y otros integrantes del entorno cercano. Las imágenes mostraban un clima distendido: el tatuador posó junto a sus sobrinas y compartió una cena con la empresaria, su expareja Maxi López y su actual pareja, Martín Migueles.

En diálogo con el programa Intrusos, Guido explicó el motivo del acercamiento. Señaló que buscaba conocer a sus sobrinas, con quienes no tenía vínculo desde su nacimiento. “Fue una cosa entre los dos para poder conocer a la familia. Desde que las nenas nacieron que no las conozco, tuve la oportunidad y aproveché”, sostuvo.

Embed MAXI LÓPEZ SIN FILTRO CONTRA GUIDO ICARDI: "ESTÁ COMPLETAMENTE ERRADO"#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/eSbeou30RE — América TV (@AmericaTV) February 19, 2026 Consecuencias y reacciones en redes sociales Tras la viralización del episodio, Guido afirmó haber recibido numerosos mensajes de odio y advertencias. Explicó que la situación derivó incluso en preocupaciones legales y afectó a personas de su entorno laboral.

“Hay que tener cuidado, me están mandando muchísimo hate. Esas palabras o esas cosas que uno dice en redes sociales tienen consecuencias”, expresó. También relató que su hermana Ivana Icardi le recomendó moderar su exposición pública, aunque aseguró que entre ellos no hay conflictos personales.