La tensión en la familia de Mauro Icardi no para: su hermano Guido recibió graves amenazas

El conflicto tomó impulso tras la difusión de fotografías de un encuentro familiar encabezado por Guido junto a Wanda Nara y otros integrantes del entorno cercano. Las imágenes mostraban un clima distendido: el tatuador posó junto a sus sobrinas y compartió una cena con la empresaria, su expareja Maxi López y su actual pareja, Martín Migueles.
En diálogo con el programa Intrusos, Guido explicó el motivo del acercamiento. Señaló que buscaba conocer a sus sobrinas, con quienes no tenía vínculo desde su nacimiento. “Fue una cosa entre los dos para poder conocer a la familia. Desde que las nenas nacieron que no las conozco, tuve la oportunidad y aproveché”, sostuvo.
Tras la viralización del episodio, Guido afirmó haber recibido numerosos mensajes de odio y advertencias. Explicó que la situación derivó incluso en preocupaciones legales y afectó a personas de su entorno laboral.Guido Icardi habló sobre la relación que tuvo su hermano y Wanda Nara.
“Hay que tener cuidado, me están mandando muchísimo hate. Esas palabras o esas cosas que uno dice en redes sociales tienen consecuencias”, expresó. También relató que su hermana Ivana Icardi le recomendó moderar su exposición pública, aunque aseguró que entre ellos no hay conflictos personales.
El vínculo distante con Mauro Icardi
Durante la entrevista, Guido también habló sobre su relación con el delantero del Galatasaray. Describió un vínculo prácticamente inexistente y señaló que su hermano no respondió a la invitación a su casamiento.
“Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente”, afirmó, dejando en evidencia el prolongado distanciamiento familiar.
La postura de Ivana Icardi
La intervención pública de Guido también generó reacciones dentro del propio entorno familiar. Ivana Icardi expresó su desacuerdo en redes sociales y remarcó que ya había manifestado su opinión en privado.
“No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo”, escribió. Además, recordó conflictos pasados con Wanda Nara y cuestionó el cambio de actitud en el vínculo familiar con el paso del tiempo.