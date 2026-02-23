Dura 96 minutos en Netflix: la película que causó impacto mundial en 2025 y rompió todos los récords

"KPop Demon Hunters" (Las guerreras K-Pop) se consolidó como el fenómeno más importante de Netflix en 2025, alcanzando 482 millones de reproducciones en su primer semestre. Esta película animada, que Sony descartó originalmente por falta de potencial, logró destronar a hitos históricos de la plataforma con una propuesta de tan solo 96 minutos.

La industria del cine está procesando uno de los errores de cálculo más significativos de los últimos años. Originalmente, la película era propiedad de Sony, pero la compañía no vislumbró el suceso que podía representar y decidió ofrecérsela a Netflix. Tras aceptar el proyecto, la plataforma de streaming lanzó la cinta en los últimos meses de 2025, desatando un interés mundial que se tradujo en visualizaciones masivas e incluso en una línea de merchandising que ya circula globalmente.

El caso de " Las guerreras K-Pop " sirve para ilustrar cómo el ecosistema del streaming puede potenciar nichos culturales que los estudios tradicionales suelen ignorar. Mientras que "Red Notice" lideró durante años el top diez histórico de Netflix , esta nueva producción necesitó apenas seis meses para superarla. La decisión de Sony de desprenderse del título se lee hoy como una pérdida de oportunidad frente a un producto que resultó ser el más influyente del año.

La trama sigue a tres jóvenes cantantes que, bajo el brillo de las luces y el éxito de sus canciones, ocultan una responsabilidad ancestral: proteger a la humanidad de entidades que buscan apoderarse de las almas. Esta dualidad entre la vida pública como ídolos del K-Pop y su rol como cazadoras de demonios ha resonado con fuerza en una audiencia global que consume contenidos de ritmo rápido y estética cuidada.

El éxito rotundo de esta producción radica en un giro narrativo donde la música no es solo estética, sino una herramienta de combate fundamental. La trama revela que la misión de estas artistas consiste en crear un "velo" espiritual que impida de forma permanente la llegada de demonios a nuestra dimensión, una tarea que se ha traspasado entre generaciones de artistas. Este concepto de protección colectiva añade una capa de profundidad a una película que, en la superficie, parece una simple aventura de acción.

La tensión del relato escala cuando los demonios deciden contraatacar utilizando el mismo lenguaje que las protagonistas: la música. Al usar melodías para atraer almas humanas, los antagonistas ponen en peligro no solo la misión de las guerreras, sino el secreto personal que guarda una de ellas. Esta dinámica de confrontación justifica el interés de la audiencia y explica por qué una película de apenas 96 minutos logró una densidad narrativa que los sistemas de evaluación de Sony subestimaron por completo.

El impacto de los 96 minutos en el consumo actual

Otro factor determinante para que sea lo más visto en la historia de la plataforma es su duración ajustada. En un mercado saturado de series de larga duración y películas que superan las tres horas, "KPop Demon Hunters" ofrece una experiencia autoconclusiva y dinámica.

Este formato de 96 minutos permite múltiples visualizaciones por parte de un mismo usuario, lo que explica en parte cómo logró alcanzar la asombrosa cifra de 482 millones de vistas en tan poco tiempo. La película ha demostrado que la combinación de un fenómeno musical consolidado, como el K-Pop, con elementos de fantasía urbana es una fórmula infalible cuando se ejecuta con la agilidad que demanda el público contemporáneo.