Elecciones 2025: el Gobierno confirmó la exorbitante suma que repartirá entre los partidos para financiar campañas

El Gobierno nacional oficializó este jueves el monto global de aportes estatales para financiar las campañas electorales de los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Según la Resolución 375/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, se asignará un total de $13.223 millones para las categorías de diputados y senadores nacionales.

De esa suma, $8.815 millones se destinarán a los candidatos a la Cámara baja, mientras que $4.407 millones financiarán las campañas para el Senado.

La normativa establece que la Dirección Nacional Electoral será la encargada de distribuir los fondos entre las agrupaciones políticas en cada distrito y de aplicar las sanciones correspondientes que disponga la Justicia Nacional Electoral.

El financiamiento provendrá de los créditos presupuestarios ya previstos para la Vicejefatura de Gabinete del Interior en el ejercicio 2025, cuya disponibilidad fue certificada por la Dirección de Programación y Control Presupuestario.

La resolución lleva la firma del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

