Una popular revista feminista eliminó una nota en la que "maldecía" a Charlie Kirk dos dias antes de su muerte

Se trata de Jezebel que tituló: "Pagamos a unas brujas de Etsy para que maldijeran a Charlie Kirk" y ahora dicen que solo pretendían ser satíricas.

La revista feminista estadounidense Jezebel eliminó de su web un artículo publicado el 8 de septiembre, dos días antes del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, en el que se describía de manera satírica cómo se contrataban supuestas “brujas” de Etsy para lanzar maldiciones contra él.

El artículo, titulado “Pagamos a unas brujas de Etsy para que maldijeran a Charlie Kirk”, contenía un tono irónico. La autora explicaba que no buscaba causarle daño real: “Quiero que quede claro: no invoco fuerzas oscuras para hacerle daño. Solo quiero que se despierte cada mañana con un grano inexplicable. Quiero que el micrófono de su podcast falle cada vez que grabe”. El subtítulo de la pieza incluso decía: “Si el misógino de extrema derecha con un mal corte de pelo quiere vilipendiar a las mujeres independientes, Jezebel estará encantada de ser la bruja de sus pesadillas”.

Tyler Robinson / Charlie Kirk Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte. Ilustración En un comunicado, Jezebel afirmó: “Condenamos el tiroteo de Charlie Kirk con la mayor firmeza posible. No respaldamos, alentamos ni excusamos ningún tipo de violencia política”. Por su parte, Josh Jackson, presidente de Paste Media Group (propietario de la revista), explicó a Variety que la pieza era “una exploración irónica de la gente que vende hechizos en Etsy y pretendía ser una respuesta satírica a la retórica de Charlie Kirk”.

El artículo también detallaba cómo la autora contactó a tres supuestas brujas de Etsy para “hechizos” humorísticos, incluyendo uno para “hacer que todos lo odien” y un “poderoso hechizo de maleficio”. Una de las brujas envió una imagen de Kirk en llamas como “prueba” de su hechizo. La autora concluía con un mensaje irónico: “Y a usted, Sr. Kirk: Que la erupción llegue pronto”.

Colgado de un techo, así escapó el asesino de Charlie Kirk Colgado de un techo, así escapó el asesino de Charlie Kirk Captura de video El caso generó debate sobre los límites de la sátira en medios digitales y la responsabilidad editorial ante hechos violentos posteriores, especialmente cuando la pieza original permaneció disponible en la web hasta la noche del miércoles tras el asesinato de Kirk.