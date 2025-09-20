20 de septiembre de 2025 - 12:26

YPF impulsa la transición energética en Vaca Muerta con la utilización de GNC propio

La petrolera estatal completó la primera fractura de pozo con gas natural comprimido generado en el yacimiento no convencional.

YPF completó la primera fractura de pozo en Vaca Muerta con GNC generado en el yacimiento no convencional.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

YPF ha dado un paso importante en su estrategia de descarbonización y eficiencia al completar la primera operación de fractura en Vaca Muerta abastecida con Gas Natural Comprimido (GNC) propio. Esto contribuye al reducir el costo operativo y abre nuevas oportunidades de negocios para la empresa.

Este logro, que marca un hito en la industria petrolera, demuestra la capacidad de la compañía para producir, industrializar, transportar y despachar su propio gas para operaciones internas, además de un avance en la transición energética.

image

Un nuevo hito en el bloque La Amarga Chica de Vaca Muerta

La operación tuvo lugar en el bloque La Amarga Chica, donde se utilizó un equipo de fractura bifuel que funciona con una mezcla de diésel y gas natural. Esta tecnología le permitió a YPF reducir significativamente los costos por pozo, ya que el GNC es más económico que el diésel, el combustible tradicionalmente utilizado en estas operaciones de alta intensidad energética.

El suministro de gas fue garantizado por una nueva estación de carga a granel de YPF Directo GNC en Añelo, diseñada para asegurar un abastecimiento continuo y seguro. El GNC utilizado provino de las propias operaciones de la compañía en Vaca Muerta y fue transportado directamente al campo de fractura después de su procesamiento.

Eficiencia energética y un nuevo modelo de negocio

Además de optimizar la eficiencia de sus propias operaciones, este logro abre la puerta a un nuevo modelo de negocio para YPF. La compañía comunicó que YPF Directo GNC podría abastecer a otras operadoras en Vaca Muerta, a industrias que no están conectadas a la red de gasoductos y al transporte pesado que utilice este combustible.

Esta iniciativa no solo fortalece la posición de YPF como líder en la industria, sino que también promueve un uso más eficiente y sostenible de los recursos energéticos en una de las formaciones de shale más importantes del mundo.

