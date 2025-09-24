Martín Fierro a la Televisión 2025: todos los conductores de la alfombra roja y las sorpresas

La televisión argentina se prepara para vivir una de sus noches más importantes. Este lunes se llevará a cabo la 53° edición de los Premios Martín Fierro a la Televisión 2025 , con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe, en vivo desde el Hilton Buenos Aires .

Con la conducción de Santiago del Moro , la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) distinguirá a las producciones y talentos más destacados de 2024.

La gala se presenta como el evento más esperado del año y será el eje central de toda la programación de Telefe, que durante el día ofrecerá contenidos especiales en Buen Telefe, A la Barbarossa, Ariel en su Salsa, El Noticiero de la Gente y Cortá por Lozano.

La cobertura comenzará a las 17 horas con la previa, a cargo de Pía Shaw y Sofi Martínez , que repasarán las claves de la ceremonia. A las 19 horas, llegará el turno de la Alfombra Roja, con Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo , junto a Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez , que recibirán a las figuras más importantes y mostrarán los looks que marcarán la noche.

En paralelo, Streams Telefe ofrecerá una cobertura especial desde las 18 horas. Grego Rossello y Sofi Martínez , acompañados por Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi , serán los encargados de mostrar todo lo que ocurra en los pasillos y las mesas.

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar estarán atentos a cada detalle de la fiesta, mientras que Poggi entrevistará a los ganadores apenas reciban su estatuilla.

Grego Rossello tendrá edición especial de su programa

La propuesta también incluye una edición especial de Ferné con Grego Express, en la que Rossello trasladará su living para charlas íntimas con los protagonistas. Kennys Palacios estará en vivo desde el Hilton para Fuera de Joda y Lapré, mientras que desde los estudios de Telefe, Lean Saifir y Luchi Patrone reaccionarán a la Alfombra Roja, y Fefe Bongiorno hará lo propio con la ceremonia.

La gran noche culminará con la apertura oficial de Santiago del Moro, quien dará inicio a una velada que reunirá a las principales celebridades de la televisión argentina en una verdadera fiesta de la industria.