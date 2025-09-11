"Es un botón": el enfrentamiento entre Luis Ventura y Adrián Suar por los Premios Martín Fierro

El presidente de APTRA y el productor de televisión se enfrentaron por las nominaciones de cara a la gala de los premios correspondientes al 2024.

La conformación de las ternas para los próximos premios Martín Fierro encendió una polémica inesperada en el mundo del espectáculo. Las críticas no se hicieron esperar y, entre ellas, la de Adrián Suar terminó enfrentado con Luis Ventura, presidente de APTRA.

Consultado sobre la ausencia de nominaciones para El Trece, el productor intentó responder con humor, aunque dejó entrever su malestar. “Porque el botón de Ventura, porque es un botón totalmente, se los llevó a Telefe y sabe que es su casa donde le dieron las mayores satisfacciones”, dijo entre sonrisas, aunque con un tono que marcó distancia.

El enojo de Adrián Suar por las nominaciones de los Premios Martín Fierro Suar, lejos de bajar la tensión, sumó otra frase que dejó en claro su disgusto. “Preguntale a dónde se sintió más cómodo y te va a decir que en la pantalla de El Trece”, lanzó, y al notar que las cámaras del programa de Ventura no estaban allí, agregó: “Es tan botón que no manda cámara”.

Embed Las declaraciones del director de programación de El Trece no pasaron desapercibidas. En Desayuno Americano, el panelista Luis Bremer reprodujo sus palabras y abrió la puerta para que Ventura respondiera en vivo. El periodista no dudó en contestar con firmeza. “Espero que haya sido un chiste y deje de llorar”, retrucó.