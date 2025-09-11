11 de septiembre de 2025 - 13:50

"Es un botón": el enfrentamiento entre Luis Ventura y Adrián Suar por los Premios Martín Fierro

El presidente de APTRA y el productor de televisión se enfrentaron por las nominaciones de cara a la gala de los premios correspondientes al 2024.

Luis Ventura vs Adrián Suar
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La conformación de las ternas para los próximos premios Martín Fierro encendió una polémica inesperada en el mundo del espectáculo. Las críticas no se hicieron esperar y, entre ellas, la de Adrián Suar terminó enfrentado con Luis Ventura, presidente de APTRA.

Leé además

Este 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro a la Televisión.

Premios Martín Fierro a la televisión 2025: todos los nominados

Por Agustín Zamora
Silvina Luna.

El enojo de Gustavo Conti por la versión de que Silvina Luna y Diego Maradona tuvieron un romance

Por Redacción Espectáculos

Consultado sobre la ausencia de nominaciones para El Trece, el productor intentó responder con humor, aunque dejó entrever su malestar. “Porque el botón de Ventura, porque es un botón totalmente, se los llevó a Telefe y sabe que es su casa donde le dieron las mayores satisfacciones”, dijo entre sonrisas, aunque con un tono que marcó distancia.

El enojo de Adrián Suar por las nominaciones de los Premios Martín Fierro

Suar, lejos de bajar la tensión, sumó otra frase que dejó en claro su disgusto. “Preguntale a dónde se sintió más cómodo y te va a decir que en la pantalla de El Trece”, lanzó, y al notar que las cámaras del programa de Ventura no estaban allí, agregó: “Es tan botón que no manda cámara”.

Embed

Las declaraciones del director de programación de El Trece no pasaron desapercibidas. En Desayuno Americano, el panelista Luis Bremer reprodujo sus palabras y abrió la puerta para que Ventura respondiera en vivo. El periodista no dudó en contestar con firmeza. “Espero que haya sido un chiste y deje de llorar”, retrucó.

La frase final de Bremer terminó de graficar el clima que se vive en torno a la ceremonia más esperada de la televisión argentina: “Ventura está re caliente”. La disputa pública entre Suar y Ventura pone en evidencia la tensión histórica entre los canales de aire, que cada año esperan que los premios Martín Fierro reconozcan sus producciones. Esta vez, la balanza se inclinó hacia Telefe, lo que reavivó viejas rivalidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

wanda nara se mostro muy hot con su entrenador y borro el video

Wanda Nara se mostró muy "hot" con su entrenador y borró el video

Por Redacción Espectáculos
karamelo santo vuelve a mendoza con un show para celebrar mas de tres decadas de rock y fiesta

Karamelo Santo vuelve a Mendoza con un show para celebrar más de tres décadas de rock y fiesta

Por Redacción Espectáculos
para toda la familia: empieza el festival chalupas, para disfrutar de las artes del circo

Para toda la familia: empieza el Festival Chalupas, para disfrutar de las artes del circo

Por Redacción Espectáculos
como es intrepida, la obra de danza y teatro donde el publico tiene la ultima palabra

Cómo es "Intrépida", la obra de danza y teatro donde el público tiene la última palabra

Por Redacción Espectáculos