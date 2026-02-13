Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto: Sebastián Graviotto no asistió al parto

El nacimiento del bebé alegró a toda la familia y allegados de la actriz, que fue quién dio la noticia.

Juana Repetto fue mamá nuevamente. La actriz, hija de Nicolás Repetto y Reina Reech dio a luz a Timoteo, su tercer hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, de quien se separó en abril de 2025 tras cinco años de matrimonio.

La noticia fue confirmada por la propia Juana a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Hoy es jueves y se festeja. Gracias Shaunis por el aguante de todos estos meses. Se los digo de corazón”, escribió junto a la primera imagen con el recién nacido.

Juana Repetto Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto. web En la postal apenas se distingue la pequeña mano del bebé. Sin maquillaje, con la bata de internación y visiblemente emocionada , la actriz mostró una escena íntima y natural para anunciar la llegada de Timoteo.

La dedicatoria a sus seguidores no fue casual. Durante todo el embarazo, la mediática compartió el día a día del proceso y habló en varias oportunidades sobre su miedo a la cesárea, generando un vínculo cercano con su comunidad.

Juana Repetto Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto. web Sebastián Graviotto no asistió al parto Tal como había anticipado días atrás, el parto se realizó sin la presencia del padre del bebé. Graviotto, que se encuentra trabajando fuera del país, no pudo llegar para el nacimiento. “Sebas no llega, está trabajando afuera y no va a llegar para el nacimiento. Voy a entrar al quirófano con mi madre”, había explicado Juana ante las consultas de sus seguidoras.