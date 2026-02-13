13 de febrero de 2026 - 10:59

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto: Sebastián Graviotto no asistió al parto

El nacimiento del bebé alegró a toda la familia y allegados de la actriz, que fue quién dio la noticia.

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto.

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Juana Repetto fue mamá nuevamente. La actriz, hija de Nicolás Repetto y Reina Reech dio a luz a Timoteo, su tercer hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, de quien se separó en abril de 2025 tras cinco años de matrimonio.

Leé además

Adrián Suar rompió el silencio tras las frases de Mirtha Legrand.

Adrián Suar rompió el silencio tras el enojo de Mirtha Legrand: "Yo también quiero que... "

Por Agustín Zamora
Melody Luz contó detalles sobre la separación que tuvo de Alex Caniggia.

La angustia de Melody Luz al recordar su separación con Alex Caniggia: "No lo perdoné a..."

Por Agustín Zamora

La noticia fue confirmada por la propia Juana a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Hoy es jueves y se festeja. Gracias Shaunis por el aguante de todos estos meses. Se los digo de corazón”, escribió junto a la primera imagen con el recién nacido.

Juana Repetto
Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto.

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto.

En la postal apenas se distingue la pequeña mano del bebé. Sin maquillaje, con la bata de internación y visiblemente emocionada , la actriz mostró una escena íntima y natural para anunciar la llegada de Timoteo.

La dedicatoria a sus seguidores no fue casual. Durante todo el embarazo, la mediática compartió el día a día del proceso y habló en varias oportunidades sobre su miedo a la cesárea, generando un vínculo cercano con su comunidad.

Juana Repetto
Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto.

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto.

Sebastián Graviotto no asistió al parto

Tal como había anticipado días atrás, el parto se realizó sin la presencia del padre del bebé. Graviotto, que se encuentra trabajando fuera del país, no pudo llegar para el nacimiento. “Sebas no llega, está trabajando afuera y no va a llegar para el nacimiento. Voy a entrar al quirófano con mi madre”, había explicado Juana ante las consultas de sus seguidoras.

Quien sí estuvo a su lado en un momento tan significativo fue su mamá, Reina Reech, una figura clave en su vida. Mientras tanto, sus hijos mayores, Toribio y Belisario, quedaron al cuidado de familiares y amigos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juana Repetto se despidió de su embarazo con un tierno mensaje.

A pocos días de ser madre, Juana Repetto se despidió de su panza con un sentido mensaje

Por Agustín Zamora
La nueva novela de Telefe del creador de Avenida Brasil.

"Todas las flores": cómo es la nueva novela que llega a Telefe y es del creador de "Avenida Brasil"

Por Redacción Espectáculos
Tomás Yankelevich demandó a la empresa  propietaria de la barcaza que provocó la muerta de su hija, Mila, en Miami.

Tomás Yankelevich demandó a la empresa de barcazas por la muerte de su hija en Miami

Por Redacción Espectáculos
Bad Bunny tomó un vino mendocino en su cena en Buenos Aires.

El vino mendocino que probó Bad Bunny en su cena antes de cantar en River

Por Redacción Espectáculos