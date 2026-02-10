A pocos días de ser madre, Juana Repetto se despidió de su panza con un sentido mensaje

Juana Repetto está viviendo la última etapa de su embarazo, y asegura en unos días podría dar a luz. Durante los últimos meses, no dudó en mostrar su proceso y cómo sus hijos, Toribio y Belisario, la acompañaron en los momentos más importantes.
Es por eso que, en un tierno posteo, mostró un momento junto a ellos y analizó sobre todo este tiempo vivido. De esta manera, le dijo adiós a su pancita y se mostró preparada para el gran día.
Juana Repetto anunció su segundo embarazo con Sebastián Graviotto, pero dejó en claro que no volverían a ser pareja y ella viviría junto a sus tres hijos. Es por eso que se volvió de las influencers que más atención le da a sus niños, y se muestra compañera de ellos en todo momento. Durante los últimos meses, Toribio y Belisario fueron su mano derecha en los diferentes eventos importantes, haciendo que su vínculo sea mucho más fuerte. Finalmente, llegó la última etapa, y ellos lo celebraron de la mejor manera.
Con un video y postales, la influencer mostró un tierno momento con sus hijos en la pileta, donde bailaban, se reían y acariciaban la pancita de ella, demostrando que estaba por llegar Timoteo. En este posteo, Repetto reflexionó sobre sus pequeños y se despidió del embarazo que la acompañó en los últimos meses. "Todo es emoción, melancolía y agradecimiento. Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir", expresó y generó la emoción de los usuarios, quienes no tardaron en responder con mensajes emotivos.
Los usuarios de las redes sociales no dudan en apuntar contra la relación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, debido a dichos que se dice sobre ambos al decidir tener un hijo sin volver a ser pareja. Es por eso que la hija de Reina Reech se pronunció y anunció que, por decisión de él mismo, Graviotto había dicho que no estaría en el nacimiento. “Con él está todo re bien, lo respeto, conozco su trabajo y está todo bárbaro. Está todo perfecto, pero no es mi decisión”, cerró en un video.
A pesar de las polémicas que le aparecen alrededor y los comentarios, Juana Repetto no duda en pasar momentos con sus hijos y disfrutar de la compañía de ellos en la última etapa del embarazo. Fue así que decidió decirle adiós a su pancita, dejándole un mensaje de amor y cariño a Toribio y Belisario, sus compañeros más fieles en los últimos meses.