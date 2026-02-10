Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron shows de Patito Feo: cómo y cuándo serán

En 90 minutos: la nueva película de Prime Video protagonizada por un detective con esquizofrenia

Brenda y Laura revelaron que harán una gira internacional que las reunirá sobre los escenarios. Bajo el nombre “Amigas del Corazón World Tour”, el show recorrerá Latinoamérica y Europa a partir de abril de 2026 , con un formato renovado que combina música, memoria emotiva y una mirada adulta sobre el fenómeno que las consagró.

Los personajes de Patricia “Patito” Díaz Rivarola y Antonella Lamas Bernardi aparecerán resignificados : habrá guiños al pasado, pero el eje estará puesto en la identidad actual de las artistas y en el recorrido que hicieron desde entonces.

“Volvemos a encontrarnos arriba del escenario y queremos compartir este momento con quienes estuvieron desde el inicio”, expresaron ambas en el anuncio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El tour comenzará el 24 de abril de 2026 en el Antel Arena de Montevideo , y continuará por distintas capitales de la región. Entre las fechas ya confirmadas figuran:

3 de mayo: Movistar Arena, Santiago de Chile

Movistar Arena, Santiago de Chile 7 de mayo: Costa XXI, Lima (Perú)

Costa XXI, Lima (Perú) 31 de julio: Coliseo Voltaire, Guayaquil (Ecuador)

Coliseo Voltaire, Guayaquil (Ecuador) 2 de agosto: Auditorio Nacional, Ciudad de México

Desde la producción adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán más fechas en Europa, con paradas previstas en España, Italia y Grecia, donde la preventa ya se encuentra habilitada.

Las entradas para los primeros shows estarán disponibles desde el jueves 12 de febrero a las 13 horas.

Patito Feo, un éxito global que trascendió la televisión

Estrenada en 2007, "Patito Feo" se emitió en más de 50 países y se convirtió en una de las ficciones infantiles más vistas a nivel mundial. Ambientada en el "Pretty Land School of Arts", la historia combinaba música, competencia y vínculos adolescentes, logrando una identificación masiva con el público infantil y juvenil.

Patito Feo

El impacto fue tal que el proyecto dio origen a cuatro giras internacionales que convocaron a más de dos millones de espectadores, con presentaciones en escenarios icónicos como el Teatro Gran Rex, el Auditorio Nacional de México, el Palau Sant Jordi de Barcelona, la Arena de Verona y el complejo olímpico de Atenas.