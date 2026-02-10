10 de febrero de 2026 - 10:04

Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron shows de Patito Feo: cómo y cuándo serán

Las protagonistas de la famosa serie juvenil publicaron un video con novedades para los fans de Latinoamérica y Europa.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Brenda y Laura revelaron que harán una gira internacional que las reunirá sobre los escenarios. Bajo el nombre “Amigas del Corazón World Tour”, el show recorrerá Latinoamérica y Europa a partir de abril de 2026, con un formato renovado que combina música, memoria emotiva y una mirada adulta sobre el fenómeno que las consagró.

“Volvemos a encontrarnos arriba del escenario y queremos compartir este momento con quienes estuvieron desde el inicio”, expresaron ambas en el anuncio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cuándo empieza la gira de Laura Esquivel y Brenda Asnicar por Latinoamérica

El tour comenzará el 24 de abril de 2026 en el Antel Arena de Montevideo, y continuará por distintas capitales de la región. Entre las fechas ya confirmadas figuran:

  • 3 de mayo: Movistar Arena, Santiago de Chile
  • 7 de mayo: Costa XXI, Lima (Perú)
  • 31 de julio: Coliseo Voltaire, Guayaquil (Ecuador)
  • 2 de agosto: Auditorio Nacional, Ciudad de México

Desde la producción adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán más fechas en Europa, con paradas previstas en España, Italia y Grecia, donde la preventa ya se encuentra habilitada.

Las entradas para los primeros shows estarán disponibles desde el jueves 12 de febrero a las 13 horas.

Patito Feo, un éxito global que trascendió la televisión

Estrenada en 2007, "Patito Feo" se emitió en más de 50 países y se convirtió en una de las ficciones infantiles más vistas a nivel mundial. Ambientada en el "Pretty Land School of Arts", la historia combinaba música, competencia y vínculos adolescentes, logrando una identificación masiva con el público infantil y juvenil.

Patito Feo

El impacto fue tal que el proyecto dio origen a cuatro giras internacionales que convocaron a más de dos millones de espectadores, con presentaciones en escenarios icónicos como el Teatro Gran Rex, el Auditorio Nacional de México, el Palau Sant Jordi de Barcelona, la Arena de Verona y el complejo olímpico de Atenas.

