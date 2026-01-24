Así está hoy Francisco, el hijo menor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

El hijo menor de la actriz y el conductor eligió una vida lejos de las cámaras y viajó al exterior.

Nicolás Repetto y Florencia Raggi son una de las parejas más queridas del entretenimiento nacional. La actriz y el conductor llevan más de dos décadas juntos y son padres de dos hijos: Francisco y Renata. Además, el periodista es padre de Juana, Nicolás y Valeria, de matrimonios anteriores.

Los hijos de los famosos eligieron su propio camino y se diferenciaron de sus padres. Si bien Renata, la mayor de la pareja, se fue a vivir a Europa y tiene una carrera vinculada a la música, sigue el arte como su madre.

Mientras que su hijo menor también se fue a vivir a otro país, en este caso en José Ignacio, Uruguay para hacer su propia carrera y lanzarse al mundo lejos del legado familiar.

Si bien la pareja siempre quiso resguardar los perfiles de sus hijos, lo cierto es que con las redes sociales, quedan expuestos y muestran sus vidas.

Así es la vida de Francisco, el hijo menor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi Francisco es el menor del clan y tiene 25 años.. El joven es muy parecido físicamente a su padre, pero tiene un perfil extremadamente reservado.