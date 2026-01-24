24 de enero de 2026 - 11:21

Así está hoy Francisco, el hijo menor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

El hijo menor de la actriz y el conductor eligió una vida lejos de las cámaras y viajó al exterior.

El hijo menor de Nicolás Repetto decidió tener un perfíl bajo y trabajar en Uruguay

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Por Redacción Espectáculos
Por Agustín Zamora

Los hijos de los famosos eligieron su propio camino y se diferenciaron de sus padres. Si bien Renata, la mayor de la pareja, se fue a vivir a Europa y tiene una carrera vinculada a la música, sigue el arte como su madre.

Nicolás Repetto
Mientras que su hijo menor también se fue a vivir a otro país, en este caso en José Ignacio, Uruguay para hacer su propia carrera y lanzarse al mundo lejos del legado familiar.

Si bien la pareja siempre quiso resguardar los perfiles de sus hijos, lo cierto es que con las redes sociales, quedan expuestos y muestran sus vidas.

Nicolás Repetto
Así es la vida de Francisco, el hijo menor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Francisco es el menor del clan y tiene 25 años.. El joven es muy parecido físicamente a su padre, pero tiene un perfil extremadamente reservado.

Se sabe que trabaja como cocinero de un restaurante hace varios años y tiene gran pasión por la gastronomía, según una publicación de su padre, ya que él casi no publica fotos en las redes.

Nicolás Repetto
Nicolás Repetto
En algunas postales se ve su conexión con el mar, los deportes acuáticos y la naturaleza. Instalado en Punta del Este disfruta de la temporada y de la vida de bajo perfil que lleva en la ciudad esteña cuando no es verano.

Tanto la actriz como el conductor hace años se enfrentaron al síndrome del nido vacío, ya que sus hijos decidieron abrirse paso en el mundo, cambiar de país y hacer camino en sus propias carreras.

