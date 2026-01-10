10 de enero de 2026 - 12:44

Así está hoy Joaquín, el hijo de Gabriel Batistuta: tiene 26 años y heredó la pasión del exfutbolista

El tercer hijo del ex delantero argentino es un apasionado por el fútbol, gusto que heredó de su padre.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El 29 de junio de 1998 no fue un día más en la vida de Gabriel Batistuta, ídolo del fútbol argentino. Mientras la Selección nacional se preparaba para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Francia, en su vida personal ocurría algo aún más significativo: nacía su hijo, Joaquín.

El tercer hijo de Batigol cumplió 27 años, y lleva una vida atravesada por los valores inculcados por su padre, como el trabajo que el joven desempeñó en una fotocopiadora. A estas cualidades se le suma la pasión futbolera del joven, que creció especialmente a partir de 2022 cuando pudo tomarse una foto con Lionel Messi.

Gabriel Batistuta
Cómo está hoy Joaquín, el tercer hijo de Gabriel Batistuta

En el año 2019, Gabriel Batistuta había mencionado que había mandado a Joaquín a trabajar en una fotocopiadora, como parte de una lección de vida más que por necesidad económica: “Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad”.

Embed - Gabriel Batistuta comparte cómo cría a sus hijos su hijo! #Batistuta #Familia #Futbol #PadreEHijo #Deportes #Leyenda #Argentina #Historia #Momentos #fyp #Crianza #BatiGol #GabrielBatistuta #Delantero #Entrevista #Fantino

En este contexto, el exdeportista demostró a lo largo de los años el lugar preponderante que ocupa su rol como padre dentro de su vida personal, además de fomentar el desarrollo de sus hijos como personas centradas y que porten los valores que él mismo les transmitió a lo largo de su crianza.

La pasión por el fútbol que Joaquín heredó de Gabriel Batistuta

El joven mantiene la pasión futbolera heredada de su padre, especialmente después de lograr la foto con Messi, en la que incluso comentó su incredulidad de estar frente al campeón del mundo y la Selección argentina en Qatar: “Que locura”, expresó en ese entonces.

Gabriel Batistuta
Actualmente, la relación entre padre e hijo representa una conexión fuerte entre ellos y se cimentó sobre la importancia que el ex delantero de la Selección Nacional le otorga a su familia, además de asegurarse de inculcarle los valores que él considera fundamentales a sus hijos a lo largo de toda su crianza.

