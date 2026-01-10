Así está hoy Joaquín, el hijo de Gabriel Batistuta: tiene 26 años y heredó la pasión del exfutbolista

El tercer hijo del ex delantero argentino es un apasionado por el fútbol, gusto que heredó de su padre.

El 29 de junio de 1998 no fue un día más en la vida de Gabriel Batistuta, ídolo del fútbol argentino. Mientras la Selección nacional se preparaba para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Francia, en su vida personal ocurría algo aún más significativo: nacía su hijo, Joaquín.

El tercer hijo de Batigol cumplió 27 años, y lleva una vida atravesada por los valores inculcados por su padre, como el trabajo que el joven desempeñó en una fotocopiadora. A estas cualidades se le suma la pasión futbolera del joven, que creció especialmente a partir de 2022 cuando pudo tomarse una foto con Lionel Messi.

En el año 2019, Gabriel Batistuta había mencionado que había mandado a Joaquín a trabajar en una fotocopiadora, como parte de una lección de vida más que por necesidad económica: "Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad".

La pasión por el fútbol que Joaquín heredó de Gabriel Batistuta El joven mantiene la pasión futbolera heredada de su padre, especialmente después de lograr la foto con Messi, en la que incluso comentó su incredulidad de estar frente al campeón del mundo y la Selección argentina en Qatar: “Que locura”, expresó en ese entonces.