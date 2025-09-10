Vinculan a Evangelina Anderson con un campeón del mundo que está casado

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras conocerse nuevos detalles de su vida sentimental . Tras de separación de Martín Demichelis y luego de que trascendiera que estaría “chongueando” con un hombre más joven, ahora se sumó una versión aún más fuerte, un affaire con un futbolista que está casado .

La información salió a la luz en el programa “ Sálvese quien pueda ” (AméricaTV), donde Yanina Latorre habló sin filtros y dejó varias frases que generaron revuelo. “Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual . Tiene algo groso. No me animo a contarlo", lanzó. .

"Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación porque el otro estaría en pareja ”, expresó la conductora sobre esta información.

Aunque evitó dar nombres, explicó cómo se habrían conocido: “ Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada . Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común".

"De hecho, los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa ”, agregó.

Latorre incluso detalló que tiene pruebas de lo que dice: “Esto lo sé hace un tiempo. Tengo todo, sé cómo se conocieron, dónde, dónde se encontraban, digo ‘encontraban’ porque él esta semana anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”.

Y agregó: “Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue”.

El futbolista que está con Evangelina Anderson sería Leandro Paredes

De acuerdo con lo publicado por el portal PrimiciasYa, la persona señalada sería Leandro Paredes, futbolista de Boca y campeón del mundo con la Selección argentina, quien hace pocos meses celebró el nacimiento de su tercer hijo junto a su esposa, Camila Galante.

Sin embargo, la versión de Evangelina Anderson es clara, que no está en pareja con nadie y menos con un hombre casado. Mientras tanto, los rumores sobre el matrimonio de Paredes se intensificaron en los últimos meses, aunque el jugador y su mujer se mostraron unidos frente a los comentarios.