Los baldes de pochoclo del cine, no los tires, posees un tesoro en tu casa: en qué se puede convertir

Existen cuantiosas formas de reciclaje mediante las cuales podemos convertir muchos objetos viejos o que están en desuso en espléndidas y novedosas alternativas para decorar nuestro hogar. En este sentido, te detallamos la mejor alternativa para evitar que tires el viejo balde de pochoclos que trajiste del cine.

Si en casa te quedó un balde de pochoclos, en lugar de descartarlo, podrás hacer de este un espléndido florero para colocar junto a tus flores favoritas en ese sector especial de tu hogar.

Materiales: 2 baldes de pochoclos de igual tamaño.

de igual tamaño. Palitos de helado de madera.

Pistola encoladora.

Un trozo de cartón.

Tijeras.

Esponja.

Pintura acrílica de color verde oscuro.

Pasos a seguir para crear este florero reciclado En primer lugar, hay que cortar la base de uno de los baldes de pochoclos con las tijeras, creando un signo “+” que luego nos permitirá remover esta parte. Cortar el segundo balde de pochoclos para obtener, así, la parte superior de la que será la jarra/florero. Uní ambas partes con pegamento y, luego, creá una manija con el cartón, que también vas a pegar, pero en el extremo opuesto al “pico” de la jarra. Añadí los palitos de helado de madera de forma vertical y dejando algunos centímetros entre uno y otro. Como pasos finales y con ayuda de una esponja, hay que cubrir cada balde de pochoclos como el cartón y los palitos de helado con una primera capa de verde; luego, con blanco los detalles en los bordes, que le brindarán un aspecto de “gastado”. Agrega tus mejores flores y pon el florero a la vista.

