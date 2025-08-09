9 de agosto de 2025 - 11:00

Los baldes de pochoclo del cine, no los tires, posees un tesoro en tu casa: en qué se puede convertir

Reciclaje casero. Con una serie de pasos, podrás conseguir convertir este objeto en un adorno para tu casa.

Con algunos materiales y una técnica de reciclaje podrás crear este adorno para tu casa.

Con algunos materiales y una técnica de reciclaje podrás crear este adorno para tu casa.

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

Con algunos materiales y una técnica de reciclaje podrás crear este adorno para tu casa.

Con algunos materiales y una técnica de reciclaje podrás crear este adorno para tu casa.

Para obtener a cambio este precioso tesoro reciclado, ideal para añadir en cualquier rincón de tu casa que vos prefieras, primero tendrás que reunir todos los materiales necesarios.

Materiales:

  • 2 baldes de pochoclos de igual tamaño.
  • Palitos de helado de madera.
  • Pistola encoladora.
  • Un trozo de cartón.
  • Tijeras.
  • Esponja.
  • Pintura acrílica de color verde oscuro.
  • Pintura acrílica de color blanco.
    Con algunos materiales y una técnica de reciclaje podrás crear este adorno para tu casa.

    Con algunos materiales y una técnica de reciclaje podrás crear este adorno para tu casa.

Pasos a seguir para crear este florero reciclado

  1. En primer lugar, hay que cortar la base de uno de los baldes de pochoclos con las tijeras, creando un signo “+” que luego nos permitirá remover esta parte.
  2. Cortar el segundo balde de pochoclos para obtener, así, la parte superior de la que será la jarra/florero. Uní ambas partes con pegamento y, luego, creá una manija con el cartón, que también vas a pegar, pero en el extremo opuesto al “pico” de la jarra.
  3. Añadí los palitos de helado de madera de forma vertical y dejando algunos centímetros entre uno y otro. Como pasos finales y con ayuda de una esponja, hay que cubrir cada balde de pochoclos como el cartón y los palitos de helado con una primera capa de verde; luego, con blanco los detalles en los bordes, que le brindarán un aspecto de “gastado”.
  4. Agrega tus mejores flores y pon el florero a la vista.
Con algunos materiales y una técnica de reciclaje podrás crear este adorno para tu casa.

Con algunos materiales y una técnica de reciclaje podrás crear este adorno para tu casa.

