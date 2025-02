Entre lágrimas, Alejandra Maglietti anunció que esta embarazada: dijo cuantás semanas lleva y reveló el sexo

La emisión de Bendita del pasado miércoles pasado fue muy especial y emotiva porque, entre lágrimas, Alejandra Maglietti, de 37 años, contó que está embarazada . La modelo y abogada se paró, mostró la panza y contó cómo se enteró de la noticia. "Se dio de manera natural y me tomó totalmente por sorpresa", reveló.

Maglietti , quien está en pareja con un hombre que se mantiene afuera del mundo del espectáculo, contó que a pesar de haber congelado óvulos en el pasado, en esta ocasión no hizo ningún tratamiento para quedar embarazada , sino que fue "todo natural".

"Le mando un beso enorme a Juanma, mi pareja, que me apoyó, me acompañó. .. Para él también es todo nuevo", agregó después de decir que son 13 las semanas que lleva de gestación.

Maglietti dijo que fue “muy rara” la manera en la que se enteró. Primero se hizo un test de embarazo que le dio negativo. "Me sentía rara y fui a la médica. Ella me pidió estudios", siguió. Tras el estudio, Alejandra “se olvidó”, dado que pensó que se trataba de un “momento hormonal”.

“Estaba acá en el programa cuando me llegó el mail (con los resultados de los análisis). Lo miré y no entendía los resultados. Se lo mandé a la médica y, en el medio del vivo, me mandó ‘estás embarazada’”, reveló. Ella, como estaban en medio de un informe de fin de año, trató de disimular su emoción.