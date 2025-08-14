Un emotivo mensaje: el recuerdo de Julieta Prandi a Locomotora Oliveras luego del juicio

Este miércoles se conoció la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi. La actriz, quien denunció distintos episodios de violencia, expresó alivio tras el veredicto y compartió en sus redes sociales mensajes de apoyo recibidos. Entre ellos destacó el que le dedicó la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, con quien mantuvo un emotivo diálogo.
El diálogo entre Julieta Prandi y Locomotora Oliveras
En el video difundido, Oliveras le dijo: “Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona, Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida. Cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro, sos una hermosa”.
Prandi respondió: “Yo te quiero y te agradezco. Fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo”. La boxeadora le preguntó qué era la vida para ella, a lo que la actriz contestó: “Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta”.
Oliveras insistió con una pregunta orientada a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles: “¿Se puede salir adelante de cualquier problema, desafío? ¿Qué se necesita?”. Prandi afirmó: “Sí, se puede. Se necesita amor, ganas y mucha garra. Vas a tener miedo, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo”. La campeona cerró con una frase contundente: “Con miedo y todo se puede ganar. Salir adelante”.
En la descripción del video, Oliveras escribió: “Julieta Prandi, una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte, me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón: las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, somos resilientes y, juntas, si nos apoyamos, somos invencibles”. Prandi replicó: “Vos sos invencible. Podés con esto también”, y añadió en referencia a Oliveras: “Ella también merecía justicia”.
La situación de Claudio Contardi
En cuanto a la situación judicial, tras la lectura del veredicto, Contardi fue alojado el miércoles en la DDI de Campana, luego trasladado a la comisaría 5ª de Escobar, y este jueves por la mañana derivado a la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero, donde cumplen condena los acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa. El abogado defensor, Fernando Sicilia, confirmó que presentó un habeas corpus para que su cliente regrese a su estado procesal anterior o, en su defecto, obtenga prisión domiciliaria, a la espera de la resolución del tribunal.