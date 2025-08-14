Un emotivo mensaje: el recuerdo de Julieta Prandi a Locomotora Oliveras luego del juicio

Luego de la histórica condena a su ex esposo, Claudio Contardi, la actriz compartió el encuentro que tuvo con la boxeadora

Este miércoles se conoció la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi. La actriz, quien denunció distintos episodios de violencia, expresó alivio tras el veredicto y compartió en sus redes sociales mensajes de apoyo recibidos. Entre ellos destacó el que le dedicó la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, con quien mantuvo un emotivo diálogo.

Emanuel Ortega Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi. Web El diálogo entre Julieta Prandi y Locomotora Oliveras En el video difundido, Oliveras le dijo: “Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona, Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida. Cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro, sos una hermosa”.

Prandi respondió: “Yo te quiero y te agradezco. Fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo”. La boxeadora le preguntó qué era la vida para ella, a lo que la actriz contestó: “Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta”.

Embed ¡UNA GUERRERA HASTA EL FINAL! Estas fueron las últimas palabras de La Locomotora para alentar a Julieta Prandi en pleno juicio contra Claudio Contardi pic.twitter.com/FyhoKjieAG — Paparazzi (@PaparazziRevis) August 13, 2025 Oliveras insistió con una pregunta orientada a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles: “¿Se puede salir adelante de cualquier problema, desafío? ¿Qué se necesita?”. Prandi afirmó: “Sí, se puede. Se necesita amor, ganas y mucha garra. Vas a tener miedo, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo”. La campeona cerró con una frase contundente: “Con miedo y todo se puede ganar. Salir adelante”.

Locomotora Oliveras Locomotora Oliveras. Web En la descripción del video, Oliveras escribió: “Julieta Prandi, una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte, me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón: las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, somos resilientes y, juntas, si nos apoyamos, somos invencibles”. Prandi replicó: “Vos sos invencible. Podés con esto también”, y añadió en referencia a Oliveras: “Ella también merecía justicia”.