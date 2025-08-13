Según la ciencia, esta es la cantidad de amigos que realmente necesitamos para ser felices

En tiempos de redes sociales y conexiones superficiales, la pregunta sobre cuántos amigos necesitamos para ser felices sigue siendo relevante. Afortunadamente, la ciencia ha abordado este tema desde distintas perspectivas , y los hallazgos son más concretos de lo que podríamos imaginar.

Cuanto más profunda es una amistad, más impacto tiene en nuestro bienestar emocional y salud mental . Según la evidencia científica, no necesitamos centenares de amigos para sentirnos plenos.

Más bien, la clave está en tener entre 3 y 5 amistades íntimas , aquellas personas con quienes realmente podemos ser nosotros mismos y compartir lo importante. Estas amistades constituyen un verdadero sustento emocional.

Un informe reciente del Social Connection Guidelines recopila hallazgos sobre la cantidad mínima de amistades cercanas necesarias para proteger nuestra salud emocional. Según Thompson et al. (2020), tener entre 4 y 5 amistades íntimas reduce significativamente la soledad; 2 amigos ayudan a disminuir la depresión ; 3, la ansiedad; y 2, el estrés .

Obra científica Amigos recomendados Impacto Thompson et al. (2020) 4–5 cercanos Menos soledad, depresión, ansiedad y estrés Dunbar (teoría del número de Dunbar) 5 íntimos (150 totales) Relaciones profundas y estables Ed Diener (Subjective Well-Being) Lazos fuertes Gran influencia en felicidad duradera

¿Y cuántos amores íntimos realmente necesitamos?

La antropóloga Robin Dunbar, a través de su conocida “número de Dunbar”, estimó que los humanos pueden mantener hasta 150 relaciones sociales estables, pero de esas, solo 5 aproximadamente son amistades verdaderamente íntimas. Esta cifra no es arbitraria: responde a límites cognitivos del cerebro para procesar información social.

La calidad de amigos por sobre la cantidad

Las investigaciones resuenan con una idea central: más allá del número, lo que determina un impacto real en nuestro bienestar es la calidad del vínculo. Un análisis de largo plazo del psicólogo Ed Diener, también conocido como "Dr. Happiness", concluyó que las personas más felices tienen fuertes lazos con amigos y familia, y realmente invierten tiempo en ellos.