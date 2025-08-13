Quedarse en silencio para evitar conflictos no es señal de madurez: es un atajo sutil hacia la autodestrucción, según la psicología

Mantener el silencio para esquivar una discusión no siempre es un gesto de prudencia. Según distintos especialistas en salud emocional y en cómo la psicología estudia el significado del autocontrol , este patrón, lejos de proteger la salud mental , puede erosionar la autoestima. Estudios recientes señalan que lo que empieza como una estrategia puntual puede transformarse en un hábito autodestructivo.

El psicólogo Luis Miguel Real Kotbani , citado en la revista Ethic, afirma que callar de manera constante no fortalece la madurez, sino la sumisión.

Según su análisis, cada vez que una persona reprime lo que siente para evitar tensiones, transmite un mensaje implícito: sus necesidades valen menos que las de los demás.

Esta conducta no se limita al amor de pareja; también aparece en vínculos familiares, amistades y entornos laborales. El especialista advierte que la acumulación de silencios puede generar pérdida de autonomía y un progresivo desgaste emocional.

El psicólogo Mario Arzuza explica que muchos individuos aprendieron a evitar el conflicto en infancias marcadas por la priorización de la calma sobre la honestidad emocional.

En estos casos, el silencio funciona como un mecanismo de defensa frente a recuerdos de gritos, abandono o violencia.

La psicopedagoga Sylvie Pérez, de la Universitat Oberta de Catalunya, agrega que la “ley del silencio” en la crianza, utilizada como castigo, instala sentimientos de rechazo e incomprensión que pueden perdurar toda la vida adulta.

image

Diferencias entre silencio por miedo y trato silencioso

Expertos de la Harvard Gazette como Sheila Heen subrayan que evitar conversaciones difíciles debilita la calidad de los vínculos.

Este tipo de silencio, por temor, es distinto al “trato silencioso”, definido por The New York Times como una forma de castigo emocional.

La psiquiatra Gail Saltz detalla que el trato silencioso busca provocar sufrimiento mediante la ausencia de diálogo, mientras que el silencio defensivo lastima principalmente a quien lo ejerce.

Investigaciones del profesor Kipling Williams, de la Universidad de Purdue, muestran que ser ignorado activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico.