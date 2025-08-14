14 de agosto de 2025 - 18:25

Ni repetir ni memorizar: la práctica efectiva para aprender una nueva habilidad, según especialistas

Aprender algo nuevo no depende solo de la motivación inicial. Por eso, existe un método para aprender una habilidad de forma más sólida y duradera.

Es una forma exigente de aprender, pero en semanas evitarás el olvido rápido y potenciarás la retención del conocimiento.

Aprender nuevas habilidades como tocar un instrumento, practicar un deporte o estudiar un idioma, no siempre se logra avanzar al ritmo esperado. Esto no se debe únicamente al talento, sino a la forma en que se practica. Existe una estrategia concreta para aprender y que puede marcar una gran diferencia.

Especialistas en aprendizaje afirman que el progreso no proviene de repetir lo que ya se sabe, sino de una práctica estructurada que desafía constantemente los límites. Este enfoque ha sido estudiado en ámbitos como la música, la programación y la medicina, mostrando resultados consistentes en quienes lo aplican.

La práctica deliberada es clave para aprender nuevas habilidades

La práctica deliberada es una repetición consciente del nuevo aprendizaje y es considerada por muchos expertos como la técnica más eficaz para desarrollar una habilidad.

A diferencia de la práctica repetitiva, esta se enfoca en trabajar de manera intencional sobre las áreas de mayor dificultad, estableciendo metas claras y recibiendo retroalimentación constante.

El aprendizaje profundo requiere que el estudiante se concentre en mejorar aspectos específicos, no en repetir lo que ya domina. Esto implica fraccionar la habilidad en partes, identificar los errores y corregirlos con ejercicios diseñados para superarlos.

La práctica deliberada también exige un nivel alto de concentración y la motivación a salir de la zona de confort, lo que la convierte en un proceso exigente pero altamente efectivo. Aplicada de manera constante, acelera obtener un principio de destreza y también fortalece la memoria a largo plazo.

Cómo debe aplicarse la práctica deliberada en la vida diaria

  • Para que esta técnica funcione, la Universidad de Cambridge sugiere diseñar un plan de trabajo que incluya sesiones cortas pero intensas, en las que se aborden los puntos más débiles.
  • La retroalimentación puede provenir de un profesor, un entrenador o incluso de la autoevaluación con grabaciones o registros a través de la escritura.
  • Otro aspecto clave es practicar en diferentes contextos y con distintos enfoques. Eso ayuda a que el aprendizaje sea más flexible y aplicable en diferentes situaciones.
  • Alternar entre teoría y práctica acelera la integración del conocimiento y mejora la capacidad de resolver problemas complejos.
  • También es importante establecer pausas para evitar la fatiga mental y permitir que el cerebro procese la información.

Incorporar la práctica deliberada en la rutina diaria requiere disciplina y constancia, pero los resultados suelen ser evidentes en semanas, con mejoras significativas en la precisión, la velocidad y la confianza al ejecutar la nueva habilidad.

La práctica deliberada o repetitiva es un método exigente, pero ofrece un camino claro hacia un aprendizaje más sólido y duradero. Por eso, si trabajás de forma intencional sobre las debilidades y mantenés constancia, es posible que logres dominar una nueva habilidad de manera más profunda y efectiva.

