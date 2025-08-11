No es un ejercicio mental: el hábito sencillo que ayuda a proteger la memoria, según especialistas

Conservar una mente ágil a medida que pasan los años, depende de varios factores. Sin embargo, hay un hábito cotidiano que suele pasar desapercibido, aunque tiene un impacto directo en el rendimiento cerebral. Mantenerla como parte de la rutina puede convertirse en una herramienta clave para prevenir el deterioro de la memoria.
Algunos especialistas coinciden en que pequeños cambios diarios generan grandes beneficios a largo plazo. Aunque no es necesario recurrir a técnicas complejas ni a ejercicios mentales exhaustivos para notar mejoras. La clave está en reforzar un hábito que, cuando se descuida, puede alterar el funcionamiento de las neuronas y la capacidad de retener información.
hábito para la memoria
Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.
La clave está en conectar un hábito cotidiano y el cerebro para reforzar la memoria
A través de los especialistas de salud de Mayo Clinic, la hidratación correcta mantiene el cuerpo en buen estado y también favorece el rendimiento mental.
El simple gesto de mantener un nivel adecuado de hidratación puede marcar la diferencia en el estado de la memoria y en la agilidad mental. Incorporalo de forma consciente y constante, ya que no requiere gran esfuerzo, pero sí disciplina, y sus beneficios se acumulan con el paso de los años.