No es un ejercicio mental: el hábito sencillo que ayuda a proteger la memoria, según especialistas

Hay un hábito diario que parece insignificante pero que influye en la claridad mental, la agudeza de los recuerdos y necesita practicarse de forma constante.

Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.

Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.

Conservar una mente ágil a medida que pasan los años, depende de varios factores. Sin embargo, hay un hábito cotidiano que suele pasar desapercibido, aunque tiene un impacto directo en el rendimiento cerebral. Mantenerla como parte de la rutina puede convertirse en una herramienta clave para prevenir el deterioro de la memoria.

Algunos especialistas coinciden en que pequeños cambios diarios generan grandes beneficios a largo plazo. Aunque no es necesario recurrir a técnicas complejas ni a ejercicios mentales exhaustivos para notar mejoras. La clave está en reforzar un hábito que, cuando se descuida, puede alterar el funcionamiento de las neuronas y la capacidad de retener información.

hábito para la memoria
Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.

Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.

La clave está en conectar un hábito cotidiano y el cerebro para reforzar la memoria

A través de los especialistas de salud de Mayo Clinic, la hidratación correcta mantiene el cuerpo en buen estado y también favorece el rendimiento mental.

  • El cerebro está compuesto en gran parte por agua y cuando no recibe la cantidad suficiente, se ve afectada la comunicación entre las células nerviosas.
  • Es un detalle que puede generar confusión, ya que no tomar agua de forma constante presenta dificultades para concentrarse y problemas para recordar datos simples.
  • Incluso, una deshidratación leve puede reducir la capacidad cognitiva y afectar el estado de ánimo. Aunque si mantenés un consumo adecuado de líquidos a lo largo del día, ayudará a que las funciones cerebrales se mantengan estables y a que la memoria se conserve en mejores condiciones.
hábito para la memoria
Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.

Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.

Existen algunas estrategias para mantener este hábito

  • La constancia es fundamental para que el efecto se mantenga en el tiempo. Aunque algunas personas evitan el agua y optan por bebidas artificiales como modo de hidratación, es un error que se repite de forma continua.
  • No se trata únicamente de tomar agua cuando se siente sed, ya que en ese punto el cuerpo ha comenzado a experimentar deshidratación. Por eso, deberás acostumbrarte a llevar siempre una botella reutilizable, establecer recordatorios en el teléfono o asociar la ingesta de líquidos con momentos clave del día.
  • Además, es es importante recordar que el agua no es la única fuente de hidratación. Frutas, verduras y algunas infusiones pueden contribuir al aporte total.
  • Adoptar esta práctica como parte de la rutina diaria no solo protege tu memoria, sino que también favorece la salud general y el bienestar.
hábito para la memoria
Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.

Un hábito tan simple y básico que ayudará a muchas personas a que su memoria logre recordar situaciones por más tiempo.

El simple gesto de mantener un nivel adecuado de hidratación puede marcar la diferencia en el estado de la memoria y en la agilidad mental. Incorporalo de forma consciente y constante, ya que no requiere gran esfuerzo, pero sí disciplina, y sus beneficios se acumulan con el paso de los años.

