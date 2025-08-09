9 de agosto de 2025 - 09:40

Qué significa soñar con gente del pasado, según especialistas

Los sueños, según profesionales en la mente, son la manera en la que el subconsciente procesa los problemas que surgen en la vida.

Este es el significado de soñar con alguien del pasado, según especialistas.

Este es el significado de soñar con alguien del pasado, según especialistas.

Por Andrés Aguilera

Sueños
Este es el significado de soñar con alguien del pasado, según especialistas.

Este es el significado de soñar con alguien del pasado, según especialistas.

Ahora bien, los expertos, explican que, los sueños aparecen en las etapas 3 y 4, durante el sueño profundo, buscando cumplir con diversos objetivos, como:

  • La consolidación de aprendizajes.
  • Memoria.
  • Preparación para amenazas futuras.
  • Desarrollo de capacidades cognitivas.
  • Reflejar la función mental del inconsciente.
  • Integrar la experiencia presente, con procesamientos del pasado para una preparación para el futuro.

Cabe aclarar que, interpretar los sueños es casi imposible si no se conoce a la persona, ya que son muy personales y se basan en las experiencias de cada individuo. Al respecto, la psicóloga y escritora, Rosa Domingo explicó en el podcast Tiene Sentido el significado de los sueños.

Sueños
Este es el significado de soñar con alguien del pasado, según especialistas.

Este es el significado de soñar con alguien del pasado, según especialistas.

Soñar con antiguas relaciones: la importancia del orden emocional y psicológico

En ese sentido, la psicóloga responde que posiblemente no se haya hecho el duelo correctamente y que aún quedan temas por resolver y aclarar”. En caso de soñar que estamos en pareja, pero esta persona no es tu pareja actual, la especialista responde: “Hay que darle un lugar a cada una de las parejas que hemos tenido, porque tenemos un vínculo con esa persona, sobre todo si hay hijos y un largo tiempo de relación.

