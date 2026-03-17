Hablar frente a otras personas no es un talento menor. Para muchísima gente, de hecho, es una situación incómoda: un estudio difundido en la literatura clínica recuerda que cerca del 77% de la población siente miedo al hablar en público, un temor que puede afectar el rendimiento académico, laboral y social.

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Por eso, cuando aparecen trabajos que relacionan el mes de nacimiento con ciertos rasgos de personalidad, la curiosidad es inmediata.

¿Puede haber meses del año más ligados a la soltura verbal, la seguridad escénica o la facilidad para exponerse? No de forma directa , pero sí hay señales interesantes cuando se analizan las investigaciones sobre extroversión, ansiedad social y desempeño en presentaciones orales .

Uno de los estudios clásicos sobre este tema fue publicado en 2001 y encontró que las mujeres nacidas entre febrero y abril tenían más probabilidades de mostrar niveles altos de novelty seeking —búsqueda de novedad— que las nacidas entre octubre y enero . Ese rasgo suele asociarse con mayor impulso para explorar, exponerse, tomar la palabra y moverse con soltura en contextos sociales.

A eso se suma otra línea de trabajos sobre estación de nacimiento y temperamento. Una revisión publicada en 2021 señaló que los factores ambientales ligados al momento del nacimiento podrían influir en el desarrollo temprano del temperamento, sobre todo en dimensiones cercanas a la búsqueda de novedad .

Las personas con mayor capacidad para hablar en público tienden a nacer en estos meses, según investigaciones (1)

Además, un estudio de cohorte en Japón observó que los bebés nacidos en primavera y verano —con picos especialmente marcados en abril, mayo y agosto— mostraban mejor autorregulación emocional y conductual que los nacidos en invierno. Esa capacidad no equivale a “ser bueno hablando”, pero sí ayuda a manejar nervios, sostener la atención y reaccionar mejor en situaciones sociales exigentes.

Hablar en público, ansiedad social y desempeño oral

La conexión con la oratoria aparece más clara cuando se miran estudios sobre personalidad y presentaciones. Una investigación con 257 estudiantes universitarios encontró que la extroversión fue el único rasgo de personalidad que se relacionó de forma significativa con el rendimiento en exposiciones orales colaborativas.

Los alumnos más habladores, enérgicos, entusiastas, asertivos y sociables tendían a obtener mejores resultados.

Otro trabajo mostró que la relación entre extroversión y ansiedad social era inversa: a mayor extraversión, menor tendencia a la ansiedad social, especialmente cuando también intervenía la sensibilidad a la evaluación ajena.

Y eso importa mucho, porque uno de los frenos más habituales al hablar en público no es la falta de ideas, sino el temor al juicio de los demás.

Dicho de manera simple: si ciertos meses del año se asocian en algunos estudios con rasgos como búsqueda de novedad, mejor regulación emocional o mayor energía social, entonces es razonable inferir que esas personas podrían sentirse algo más cómodas en contextos de exposición oral. Pero esa inferencia no es una regla universal ni una sentencia biológica.

Investigaciones científicas: qué meses aparecen y por qué hay cautela

Si uno junta los trabajos que encontraron perfiles más cercanos a la soltura social, los meses que más se repiten son febrero, marzo y abril, y en algunas investigaciones también aparecen con buenos indicadores abril, mayo y agosto. El patrón más amplio apunta a nacimientos de primavera y verano del hemisferio norte.

Pero acá aparece la parte más importante de la nota: la evidencia está lejos de ser cerrada. Un estudio japonés de 2004 no halló efectos de la estación de nacimiento sobre extroversión, y otro trabajo con universitarios egipcios concluyó que el mes o la estación de nacimiento no estaban asociados con extraversión ni neuroticismo.

Más recientemente, una investigación de 2025 en Grecia tampoco encontró relación entre las variables clásicas de personalidad y la estación de nacimiento en adultos.