14 de agosto de 2025 - 20:25

No lo conocías: el truco que ayuda a quedarse dormido de manera efectiva en sólo 2 minutos

Un truco desarrollado para soldados ayuda relajar el cuerpo y la mente en solo 2 minutos, ayudando a dormir de manera profunda incluso en situaciones de estrés.

Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

Foto:

WEB
Por Redacción

Leé además

segun los expertos, este es el olor que mas relaja la mente y seguramente lo tenes en casa

Según los expertos, este es el olor que más relaja la mente y seguramente lo tenés en casa

Por Redacción
Si una persona mantiene una actitud optimista en todo momento, puede que no sea una felicidad genuina.

Qué significa que una persona siempre se muestre positiva, según la psicología

Por Redacción

Esta estrategia fue creada para que los soldados pudieran dormir incluso en entornos de alta tensión. La clave está en un proceso guiado que combina cuerpo y mente. Aunque pueda parecer algo complejo, en realidad se trata de una rutina simple que puede aplicarse en cualquier lugar y que funciona para la mayoría de las personas.

truco para conciliar el sueño
Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

Cómo funciona el truco de relajación de 2 minutos

El origen de esta técnica pertenece al libro Relax and Win “Championship Performance” de Lloyd Bud Winter, donde detalla que fue desarrollada por la Marina de los Estados Unidos para ayudar a los pilotos a dormir en entornos adversos.

  • Para seguir este truco, el procedimiento comienza con relajar todos los músculos del rostro, incluidos los párpados y la mandíbula, lo que envía al cuerpo una señal de calma.
  • Luego deberás relajar los hombros, brazos y manos, seguido de la zona abdominal y las piernas.
  • Respirá de forma profunda. Es una parte fundamental en este punto para que el cuerpo reduzca la tensión.
  • Finalmente, visualizá escenas tranquilas, como estar recostado en un lago o bajo un cielo estrellado.

Según la American Sleep Association, estas prácticas de relajación progresiva ayudan a reducir el tiempo para conciliar el sueño y mejoran la calidad del descanso, especialmente cuando se realizan de forma constante.

truco para conciliar el sueño
Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

Qué beneficios y recomendaciones aporta al aplicar el ejercicio

Aplicar esta técnica no solo ayuda a dormir más rápido, sino que también mejora el descanso general.

  • Dormir bien influye en la memoria, el estado de ánimo y el rendimiento físico. Los expertos recomiendan practicarla en un lugar cómodo, evitar luces intensas y dispositivos electrónicos antes de dormir.
  • Si al principio no funciona, no abandones la práctica, ya que el cuerpo y la mente necesitan adaptarse.
  • Combiná una rutina de horarios regulares y hábitos de higiene del sueño, como mantener el dormitorio a una temperatura adecuada, ya que sus efectos pueden ser más duraderos.

Las técnicas de relajación mental y física como esta reducen los niveles de estrés y facilitan la transición natural hacia el sueño profundo, incluso en personas con insomnio ocasional.

truco para conciliar el sueño
Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

Dormir rápido puede ser un desafío, pero con técnicas como esta lograrás entrenar la mente y el cuerpo para relajarte en minutos. Su origen militar respalda su eficacia en condiciones extremas y, aplicada con constancia, puede convertirse en una herramienta clave para mejorar el descanso y la salud general.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elegir este truco para evitar insectos en cualquier rincón de casa, es una idea efectiva y sin gastar en ingredientes caros.

No es laurel ni vinagre: el truco efectivo con solo un ingrediente que aleja las arañas y cucarachas de casa

Por Redacción
Este método promete resolver un problema muy común en los hogares: la presencia moscas.

Infalible: el método de limpieza casero para deshacerte de las moscas para siempre

Por Redacción
Es un truco fácil de aplicar y deberás realizarlo diariamente antes de irte a dormir.

El truco japonés que reduce la apnea del sueño y mejora el descanso, según expertos

Por Redacción
Venezuela: la SIP alertó que otro diario cerraría por falta de papel

Simple y en pocos minutos: los mejores trucos para reciclar el papel de diario en tu casa

Por Camilo Clavel