14 de agosto de 2025 - 20:15

No son 10.000 pasos por día: la cifra ideal para cuidar tu salud durante una caminata diaria, según un estudio

Una caminata saludable es un beneficio significativo para la salud, pero según un estudio, los 10.000 pasos podrían no ser un objetivo definitivo.

Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

Foto:

WEB
Por Redacción

Durante años se creyó que la meta de 10.000 pasos diarios era la clave para mantener un buen estado físico y prevenir enfermedades. Sin embargo, nuevas investigaciones revelan que esta cifra podría no ser la más adecuada. El hallazgo genera una nueva alternativa para la salud sobre cómo planificar una caminata saludable y beneficiosa.

Leé además

Según la psicología, esta es la edad más feliz de toda tu vida

Según la psicología, esta es la edad más feliz de toda tu vida

Por Andrés Aguilera
la energia para nuevos comienzos llegara para 3 signos del zodiaco a partir de esta semana

La energía para nuevos comienzos llegará para 3 signos del zodíaco a partir de esta semana

Por Andrés Aguilera

Un estudio de la revista médica The Lancet, analizó que esa cantidad reduce el riesgo de muerte prematura pero que no necesariamente se necesita un número tan alto. Por eso, estos resultados podrían cambiar la forma en la que las personas fijan sus objetivos diarios.

pasos en caminata
Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

La cifra que podría beneficiar más a tu salud

El mito de los 10.000 pasos se originó en Japón durante la década de 1960, más como una estrategia de marketing que como un dato científico, dijo el cardiólogo Asim Cheema.

Es por eso, que la cifra ideal en una caminata saludable debe ser entre 7.000 y 8.000 pasos diarios. Eso tiene un riesgo de mortalidad hasta un 50% menor en comparación con quienes no superan los 4.000 pasos.

El estudio también evidenció que superar los 8.000 pasos no genera de manera significativa los beneficios. La intensidad de la caminata y la constancia resultaron factores igual de relevantes. Además, caminar a buen ritmo mejora la capacidad cardiovascular, ayuda a controlar el peso y reduce el estrés, incluso con menos pasos de lo que se pensaba.

pasos en caminata
Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

Cómo planificar una caminata saludable

  • Los especialistas recomiendan priorizar la calidad sobre la cantidad. Caminar entre 30 y 45 minutos diarios, con una velocidad que eleve ligeramente la frecuencia cardíaca, puede ser más efectivo que enfocarse solo en alcanzar un número elevado de pasos.
  • Además, podés incluir tramos con ligera pendiente o variaciones en el ritmo. Eso incrementa los beneficios cardiovasculares.
  • También es importante incorporar la caminata como parte de la rutina diaria, por ejemplo, elegí la opción de ir a pie a ciertos destinos, subí escaleras en lugar de usar el ascensor o hacé breves caminatas después de las comidas.

La clave está en mantener la regularidad y escuchar al cuerpo. Solo deberás adaptar el esfuerzo a la edad, condición física y posibles problemas de salud. Así, la caminata será una herramienta accesible y segura para mejorar el bienestar general sin la presión de alcanzar cifras arbitrarias.

pasos en caminata
Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

La ciencia respalda que no es necesario llegar a 10.000 pasos diarios para obtener beneficios significativos. Si alcanzás entre 7.000 y 8.000 pasos, manteniendo un ritmo activo y constante, será suficiente para cuidar tu salud y reducir riesgos. Lo importante no es la cifra exacta, sino la constancia y la forma en que se camina cada día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

segun los expertos, este es el olor que mas relaja la mente y seguramente lo tenes en casa

Según los expertos, este es el olor que más relaja la mente y seguramente lo tenés en casa

Por Redacción
Es un truco simple y práctico que no necesita medicamentos para conciliar el sueño, aunque deberás tener paciencia.

No lo conocías: el truco que ayuda a quedarse dormido de manera efectiva en sólo 2 minutos

Por Redacción
Ambulancias de colores: cambios en el Servicio Coordinado de Emergencias que aumentó en 50% la flota de vehículos y tendrán tres niveles de respuesta. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza  

Ambulancias de colores en Mendoza: cuáles serán los cambios en el Servicio de Emergencias Coordinado

Por Verónica De Vita
la hierba vinculada a una mejor memoria, menor ansiedad y proteccion contra el alzheimer

La hierba vinculada a una mejor memoria, menor ansiedad y protección contra el Alzheimer

Por Andrés Aguilera