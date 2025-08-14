No son 10.000 pasos por día: la cifra ideal para cuidar tu salud durante una caminata diaria, según un estudio

Una caminata saludable es un beneficio significativo para la salud, pero según un estudio, los 10.000 pasos podrían no ser un objetivo definitivo.

Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes.

Durante años se creyó que la meta de 10.000 pasos diarios era la clave para mantener un buen estado físico y prevenir enfermedades. Sin embargo, nuevas investigaciones revelan que esta cifra podría no ser la más adecuada. El hallazgo genera una nueva alternativa para la salud sobre cómo planificar una caminata saludable y beneficiosa.

Un estudio de la revista médica The Lancet, analizó que esa cantidad reduce el riesgo de muerte prematura pero que no necesariamente se necesita un número tan alto. Por eso, estos resultados podrían cambiar la forma en la que las personas fijan sus objetivos diarios.

El mito de los 10.000 pasos se originó en Japón durante la década de 1960, más como una estrategia de marketing que como un dato científico, dijo el cardiólogo Asim Cheema.

Es por eso, que la cifra ideal en una caminata saludable debe ser entre 7.000 y 8.000 pasos diarios. Eso tiene un riesgo de mortalidad hasta un 50% menor en comparación con quienes no superan los 4.000 pasos.

El estudio también evidenció que superar los 8.000 pasos no genera de manera significativa los beneficios. La intensidad de la caminata y la constancia resultaron factores igual de relevantes. Además, caminar a buen ritmo mejora la capacidad cardiovascular, ayuda a controlar el peso y reduce el estrés, incluso con menos pasos de lo que se pensaba.

Cómo planificar una caminata saludable Los especialistas recomiendan priorizar la calidad sobre la cantidad . Caminar entre 30 y 45 minutos diarios , con una velocidad que eleve ligeramente la frecuencia cardíaca , puede ser más efectivo que enfocarse solo en alcanzar un número elevado de pasos.

sobre la . Caminar entre , con una velocidad que eleve ligeramente la , puede ser más efectivo que enfocarse solo en alcanzar un de pasos. Además, podés incluir tramos con ligera pendiente o variaciones en el ritmo . Eso incrementa los beneficios cardiovasculares.

Además, podés incluir tramos con ligera pendiente o variaciones en el ritmo . Eso incrementa los beneficios cardiovasculares. También es importante incorporar la caminata como parte de la rutina diaria, por ejemplo, elegí la opción de ir a pie a ciertos destinos, subí escaleras en lugar de usar el ascensor o hacé breves caminatas después de las comidas. La clave está en mantener la regularidad y escuchar al cuerpo. Solo deberás adaptar el esfuerzo a la edad, condición física y posibles problemas de salud. Así, la caminata será una herramienta accesible y segura para mejorar el bienestar general sin la presión de alcanzar cifras arbitrarias.

La ciencia respalda que no es necesario llegar a 10.000 pasos diarios para obtener beneficios significativos. Si alcanzás entre 7.000 y 8.000 pasos, manteniendo un ritmo activo y constante, será suficiente para cuidar tu salud y reducir riesgos. Lo importante no es la cifra exacta, sino la constancia y la forma en que se camina cada día.