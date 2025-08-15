Adorni contra el kirchnerismo tras el fallo por YPF: "Décadas de intervencionismo nos trajeron hasta acá"

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York mantiene en suspenso el pago con acciones de YPF en el juicio por la estatización de 2012.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró este viernes la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de mantener en suspenso la entrega de acciones de YPF, y cargó contra el kirchnerismo por sus “gestiones decadentes” y su ” intervencionismo”.

“Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin”, manifestó en sus redes.

Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 15, 2025 De esta manera, el vocero presidencial cargó contra el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner, en donde se realizó la expropiación de la petrolera y, en 2012, se embargó el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.

La Corte de Apelaciones de Nueva York, en Estados Unidos, resolvió mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, en el juicio por la estatización del 51% de la empresa petrolera.