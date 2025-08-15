15 de agosto de 2025 - 19:52

Adorni contra el kirchnerismo tras el fallo por YPF: "Décadas de intervencionismo nos trajeron hasta acá"

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York mantiene en suspenso el pago con acciones de YPF en el juicio por la estatización de 2012.

Los Andes | Redacción Política
El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró este viernes la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de mantener en suspenso la entrega de acciones de YPF, y cargó contra el kirchnerismo por sus “gestiones decadentes” y su ” intervencionismo”.

“Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin”, manifestó en sus redes.

De esta manera, el vocero presidencial cargó contra el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner, en donde se realizó la expropiación de la petrolera y, en 2012, se embargó el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.

Así lo informaron las autoridades de esa corte neoyorquina este viernes.

