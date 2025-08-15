Volvió a funcionar el Metrotranvía antes de lo previsto

Cómo es y para qué sirve el reactor que se hizo en IMPSA

Traslado del reactor de YPF hecho en Impsa: las fotos del día 1 y por qué se demorará más de lo previsto

"Gracias a la labor de nuestro personal informamos que el servicio de Metrotranvía funciona con normalidad desde las 11.45", informaron en un mensaje oficial desde la STM.

Las autoridades habían estimado inicialmente que el Metrotranvía -suspendido desde las 23 del jueves- debía ser interrumpido hasta las 19 del viernes, pero el buen avance del megaoperativo del reactor permitió adelantar la habilitación.

Para el operativo de traslado del reactor hasta la refinería de Luján se anunciaron cortes de tránsito y desvíos en el recorrido de la ruta 40 y sus colectoras inmediatas hacia el oeste y el este. También, en el tramo de ruta 7 hasta la ruta provincial 84.

Dependiendo del avance del traslado pautado para cada día, y por las dimensiones y peso de la carga, hay desvíos de los puentes del Acceso Sur de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría hasta la intersección de RN 7 hacia el Oeste, hasta tomar la RP 84 en dirección a calle Brandsen. El ingreso será por el puesto 7 de la refinería YPF en Luján de Cuyo.

Traslado del reactor que se hizo en Impsa para YPF. En la foto va por la lateral del Acceso Sur.

Este viernes, la intención es culminar en la primera parada indicada en calle Boedo.

El sábado, el reactor de YPF partirá a la madrugada para llegar hasta Tortugas también alrededor de las 14. Retomará camino el domingo a las 5 de la mañana con el fin de tomar la senda hacia la refinería de Luján y arribar a destino cerca de las 14.