Avanza el megaoperativo por el reactor de YPF que se hizo en Impsa: cortes y cronograma de traslado

Empezó a las 5.30 de este viernes el megaoperativo en el Gran Mendoza para trasladar el reactor de YPF (456 toneladas) desde los talleres de Impsa , en el carril Rodríguez Peña, hasta la refinería de Luján de Cuyo . El proceso demanda tres días , con varios cortes de calles y rutas, suspensión temporal del Metrotranvía y desvíos de tránsito vehicular.

El viernes habrá cortes de tránsito en Mendoza: trasladarán un reactor de 456 toneladas

Cómo es y para qué sirve el reactor que se hizo en IMPSA

Se trata del reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel, denominado HG-D-3501. Es la pieza más grande y pesada que se ha transportado por rutas del país, como parte del proyecto “Nuevas Especificaciones de Combustibles”. Se montará en la planta de Hidrosulfuración (HDS II) de la nueva unidad que está por terminar de construirse en el Centro Industrial Luján de Cuyo (CILC).

La unidad producirá un gasoil con menor cantidad de azufre en el proceso de refinación de petróleo. A partir de esta nueva planta, el diésel que se refinará en Mendoza tendrá sólo 10 partes por millón (ppm) de azufre, una cantidad muy baja y, por ende, un producto más limpio y seguro para el mejor funcionamiento y vida útil de los motores modernos.

Inicio del operativo para trasladar el reactor que se hizo en Impsa para YPF

En cuanto al reactor, pesa 456 toneladas, lo que se traduce a unos 30 camiones de carga. Su complejo traslado requiere de tres camiones que, a la vez, contienen los 38 metros de largo del reactor con el objetivo de distribuir el gran peso del equipo en unos 26 ejes. Mide 7,8 metros de altura y tiene un ancho de 6,70 metros.

Fue una soldadura circunferencial con más de 400 kilos de aporte cada una realizada en 12 días ininterrumpidos a 220°C de temperatura de precalentamiento. Y aunque se fabricó en Mendoza, se usaron componentes de más de cinco países del mundo que se fundió con una técnica de soldadura de última generación. Para ser exactos, 90 toneladas de consumibles de soldadura (alambres, varillas, electrodos, etc.).

Walter Caballero / Los Andes

Cronograma del megaoperativo del reactor de YPF que se hizo en Impsa

Hoy, viernes 15 de agosto, el megaoperativo del reactor de 456 toneladas dio inicio a las 5.30, en un día no laborable con fines turísticos. Arrancó desde los talleres de Impsa en el carril Rodríguez Peña (Godoy Cruz) rumbo al Acceso Sur para llegar, a las 14 horas, a la altura de Boedo, primera parada.

El traslado de la pieza debe hacerse a una velocidad mínima para evitar entierros y porque es posible que surjan demoras. En concreto, la formación de módulos hidráulicos goza de 26 líneas de ejes.

Walter Caballero / Los Andes

El proceso cuenta también con vehículos guías, tractores y semirremolques que acompañan durante todo el recorrido, así como con personal técnico y operativo, levantacables y equipamiento de trabajo, además de hidrogrúas y grúas para levantar pórticos sobre la ruta nacional 40 y la ruta provincial 10 (Juan José Paso).

El sábado, el reactor de YPF partirá a la madrugada para llegar hasta Tortugas también alrededor de las 14. Retomará camino el domingo a las 5 de la mañana con el fin de tomar la senda hacia la refinería de Luján y arribar a destino cerca de las 14.

Walter Caballero / Los Andes

Los cortes de calles y rutas por el traslado del reactor de YPF que se hizo en Impsa

Para el operativo se realizarán cortes de tránsito y desvíos en el recorrido de la ruta 40 y sus colectoras inmediatas hacia el oeste y el este. También, en el tramo de ruta 7 hasta la ruta provincial 84.

Dependiendo del avance del traslado pautado para cada día, y por las dimensiones y peso de la carga, se realizarán desvíos de los puentes del Acceso Sur de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría hasta la intersección de RN 7 hacia el Oeste, hasta tomar la RP 84 en dirección a calle Brandsen. El ingreso será por el puesto 7 de la refinería YPF en Luján de Cuyo.

El servicio de Metrotranvía ya fue interrumpido el jueves a las 23 horas. La medida se extenderá hasta las 19 del viernes.