River Plate empató en Liniers y por ahora no va a la Libertadores

Bouzat fue clave para el crecimiento de Vélez, que terminó mejor la primera mitad del duelo disputado en Liniers.

Juan Fernando Quintero comenzó en buen nivel y luego se fue perdiendo en la intrascendencia de su propio equipo.

River Plate, que venía de perder ante Boca, no pudo en su visita a Vélez Sarsfield, por la última fecha del Grupo B del Clausura, igualó sin goles y se quedó fuera de la posición de repechaje a la próxima Copa Libertadores. Por ahora, mientras espera un guiño del destino que le permita su reingreso, disputará la Copa Sudamericana.

El encuentro mostró un comienzo vertiginoso, con el Millonario que tuvo una chance clarísima en los pie de Driussi, pero el remate se fue por encima del travesaño. Vélez respondió con un cabezazo de Gordon que se fue apenas ancho. El duelo, con dos equipos decididamente ofensivos, tuvo un arranque emotivo y con promesa de mayores atractivos.

Vélez fue consiguiendo una tenencia inteligente. Más allá de que los equipos de Guillermo suelen ser directos tras la recuperación del balón, esta vez hubo una sana intención para no poner en riesgo el balón. Los de Liniers se adelantaron en el campo de juego y River de a poco volvió a ser ese equipo frágil, sin ideas y con demasiadas dudas. Carrizo exigió a Armani con un remate que se metía en el segundo palo.

River se quedó sin conexiones cuando crecieron Bouzat y Aliendro en el mediocampo velezano. Además, Lanzini y Carrizo encontraron espacios para imponer su talento en el mano a mano, lo que provocó algunas situaciones sobre la valla millonaria. En medio de los sobresaltos, Obregón tuvo que reemplazar a Bustos, que salió lesionado. La racha de jugadores golpeados en el elenco de Gallardo llaman la atención y provocaron el fastidio del entrenador.

El segundo tiempo mostró otra partida en el arranque. River, golpeado tras la dura derrota en el Superclásico, se posicionó más arriba y le disputó el balón al local. Sin embargo, la juventud de los de Liniers provocó chispazos en las inmediaciones del área millonaria. Solo por Armani, el encuentro siguió sin goles, casi sobre la media hora de juego. Un cabezazo de Cavanagh sobre el segundo palo, tras dos intervenciones de Armani, fue la ocasión más clara para los del Mellizo.