Regalos tecno de Navidad, entre lo original y lo clásico: qué opciones hay y cuánto cuestan

Regalar un dispositivo tecno en Navidad ya es parte de la tradición de la época, y aunque hay opciones hay muchas, compartiremos aquí algunas originales y otras clásicas, tanto para los que buscan herramientas útiles como para los que tienen un presupuesto más ajustado.

La búsqueda de obsequios tecnológicos que ofrezcan utilidad, durabilidad y una adecuada relación precio/calidad es la meta y los compradores priorizan regalos que resuelvan necesidades de productividad, estudio, entretenimiento o gaming que duren para el año que llega.

Para quienes buscan elevar la experiencia de “tunear” algún ambiente de su casa, el gaming o el espacio de trabajo, la originalidad no solo está en los dispositivos periféricos, sino en el entorno. Aquí es donde las tiras LED RGB y las barras lumínicas inteligentes se han consolidado como una tendencia para transformar la atmósfera y aumentar la inmersión. Estos sistemas reproducen ambientes temáticos y reducen la fatiga visual al personalizar el espacio tanto en funcionalidad como en estética. Pueden adaptarse al contenido de lo que se ve en el televisor o se escucha en los parlantes y también ser parte de la decoración hogareña.

Aquí es donde hay más amplia variedad de precios. Se las puede conseguir desde los $10 mil para una tira de 5 metros con control remoto y fuente de conexión hasta, por ejemplo, los $338 mil para tiras led Philips Hue para colocar en la TV.

El bienestar se ha integrado fuertemente al estilo de vida urbano y por eso los dispositivos que cuidan la salud son un regalo muy valorado. Los relojes inteligentes son protagonistas porque incorporan numerosas métricas, desde sueño profundo hasta estrés o recordatorios de hidratación.

Aquí también hay infinidad de productos y precios. Entre los más caros -y de alta gama- están los Apple Watch (desde $700 mil hasta $2,5 millones) o los Garmin (desde $480 mil hasta $2 millones). También enfocado en la salud se consigue el Fitbit Charge 6 por alrededor de $500 mil con la particularidad de contar con GPS incluido.

Sin embargo, hay opciones más accesibles y completas. Por ejemplo, el Samsung Galaxy Fit 3 combina la elegancia de un reloj con servicios de salud como medición de oxígeno en sangre o control de actividades deportivas. Se lo consigue al contado por $80 mil o por $95 mil financiado en cuotas.

Robot de cocina

Este es quizá el más caro de la lista, pero también el más tentador. El robot Thermomix TM7 se vende oficialmente en Mendoza ya que la marca abrió su propio local en Planta Uno, en Godoy Cruz. Se trata de un dispositivo que ofrece recetas en su pantalla, pesa los ingredientes y los cocina. Para eso utiliza un robusto software que automatiza de manera inteligente el tiempo y la temperatura o la velocidad de rotación de sus cuchillas.

Su valor agregado reside en Cookidoo, la plataforma que utiliza inteligencia artificial (IA) para registrar los gustos del usuario y devolver propuestas a medida con diseño de planes de comidas en formato de menús semanales, sugerencia de platos para seguir una dieta determinada o búsqueda de recetas de platos con solo 15 minutos de preparación.

Su precio es de $3.400.000 al contado, pero también hay financiación con tarjetas. Hay 3 cuotas sin interés en ICBC, tarjeta Naranja y Mercado Pago con tarjeta de Mercado Pago. Además hay hasta 18 cuotas fijas con Galicia, BlueBox (American Express), Tienda Comafi.

Sonido interior y exterior

Escuchar música es una actividad que sumó diversidad de opciones gracias a diferentes dispositivos. Por un lado, los auriculares inalámbricos -tanto en formato in-ear como de vincha- se consolidaron desde que los celulares perdieron su conector Jack de 3,5 mm, y siguen en tendencia gracias a modelos que integran la cancelación activa de ruido -Active Noise Cancelation (ANC)- y permiten un sonido sin distracciones externas. Los más populares son los Sony WF-1000XM5 (desde $450 mil) y los Apple AirPods Pro (desde $600 mil). Sin embargo, los auriculares JBL Live Pro 2 TWS tienen ANC y excelente sonido por $320.999 y hasta 9 cuotas sin interés.

Regalos tecno de Navidad, entre lo original y lo clásico: qué opciones hay y cuánto cuestan El parlante JBL Boombox es resistente al agua y al polvo, una larga duración de batería y un sonido de gran calidad. JBL

La marca JBL es una de las más conocidas también por el alto nivel de sonido de sus parlantes que son pequeños, pero potentes y con portabilidad inalámbrica. Un buen ejemplo es el JBL Boombox 3 Wi-Fi, una buena opción para regalar un parlante robusto con un sistema de altavoces de tres vías que mejoran potencia y nitidez del sonido con duración de batería de hasta 24 horas, resistencia al agua y al polvo, lo que lo hace ideal para exteriores. Su precio es de $1.359.999 y se ofrece en hasta 9 cuotas sin interés.

Pequeños y útiles

A veces un dispositivo simple, pero efectivo, es la mejor opción para regalar.

Para esto las estaciones de carga 3 en 1 son ideales porque son aparatos que permiten cargar al mismo tiempo el celular, los auriculares y el reloj inteligente, todo con solo apoyarlo en una base. Eliminar el lío de cables es la principal ventaja y su bajo costo es la segunda. Se consiguen en tiendas de electrónica o en Mercado Libre con precios que van de los $30 mil hasta los $150 mil.

Regalos tecno de Navidad, entre lo original y lo clásico: qué opciones hay y cuánto cuestan Rastreador Samsung Galaxy Smart Tag2 2

Otra opción son los rastreadores de artículos, un gadget que se ha popularizado en los últimos años y que se coloca en valijas, autos, bicicletas o cualquier objeto de valor para poder encontrarlo en caso de pérdida o robo.

El más conocido es el AirTag de Apple que se consigue por $60 mil, pero Samsung también tiene el suyo llamado Galaxy SmartTag2 por $64.600 al igual que Motorola que ofrece el Moto Tag por $40 mil.

El portal especializado en tecnología, The Verge, destaca la esencia de cualquier lista de obsequios navideños que incluyen gadgets: “No todos los regalos tienen que ser un gran gesto… desde auriculares con cancelación de ruido y lectores electrónicos hasta cámaras de inspiración retro, hay opciones más allá de los celulares”.

OPINIÓN

Lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo

Llegó diciembre, y con él la clásica pregunta: ¿Qué regalo tecnológico elijo este año? Durante años, los celulares se llevaron gran parte del protagonismo, pero cada temporada queda más claro que la innovación no está solo en los smartphones. Hoy el mercado ofrece un abanico de gadgets tan diverso como los gustos y presupuestos de quienes recibimos -y damos- regalos.

También las opciones son un signo de los tiempos. Las computadoras, por ejemplo, dejaron de aparecer en este tipo de listas y se suman objetos más pequeños que comienzan a integrar a la IA.

Dispositivos como auriculares, relojes, lectores electrónicos, luces led o robots de cocina son gadgets combinan tecnología y cuidado personal de una forma que antes no teníamos en cuenta. Son formas de conectarse a un aparato para “desenchufarse” de otros.

La clave de esta Navidad tech es simple: no hay una sola “estrella” que valga para todos. Hay opciones atractivas desde precios modestos hasta gamas más elevadas, y muchas veces lo que más se agradece no es el dispositivo más caro del año, sino el que encaja con los intereses y el estilo de vida de quien lo recibe.

Si aparece una oferta de celular que realmente sorprenda, bienvenida sea. Pero también vale mirar un poco más allá. De las luces que ambientan un rincón, al parlante que suena en cada reunión, pasando por la ayudita en la cocina o un gadget que motive a moverse más: la tecnología navideña puede ser variada, útil y pensada para cada persona.