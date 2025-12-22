Transformación digital consciente: el desafío clave para las empresas argentinas

La transformación digital dejó de ser una opción para convertirse en una condición de supervivencia en un mercado cada vez más exigente. Pero ese proceso, que muchas veces se asume como una simple adopción de herramientas, requiere una mirada más profunda: cómo integrar tecnología de manera consciente, estratégica y segura.

Hoy, las empresas trabajan, deciden y proyectan en base a información. Y sin embargo, la mayoría aún no dimensiona el impacto que puede tener una mala gestión: brechas de seguridad, pérdida de datos, exposición a ciberataques o decisiones tomadas sobre información incompleta.

A esto se suma un escenario acelerado por la inteligencia artificial generativa, que permite trabajar con datos menos normalizados, provenientes de múltiples fuentes, y que abre oportunidades pero también aumenta la responsabilidad de implementar la tecnología dentro de un entorno protegido y profesionalizado .

Eugenia Haeusser, referente de iplan , lo sintetiza con claridad: “El valor de las empresas hoy está en sus datos. Transformar digitalmente el negocio sin pensar en su seguridad es avanzar a ciegas.”

La transformación digital consciente implica no solo actualizar sistemas o migrar a la nube, sino también acompañar a los equipos, repensar procesos, ordenar la información y asegurar que cada decisión tecnológica tenga sentido para el negocio. No se trata de adoptar herramientas por tendencia, sino de construir un camino sostenible que reduzca riesgos y potencie resultados.

Iplan: un ejemplo de acompañamiento integral en la transformación digital

Existe la posibilidad del “hagalo usted mismo”, por supuesto. Pero en este contexto, contar con un socio tecnológico experimentado marca la diferencia. Un ejemplo de este modelo es iplan, una empresa que lleva más de dos décadas trabajando con compañías argentinas y que hoy acompaña la transformación digital de organizaciones de distintos tamaños.

Iplan aborda el proceso de forma integral: diagnóstico, diseño de soluciones, migraciones, adopción de herramientas, servicios en la nube, seguridad, soporte y actualización continua. Desde la empresa explican que su diferencial está en acompañar a las organizaciones en todo el recorrido, no solo en la implementación técnica. La premisa es clara: la transformación digital funciona cuando está alineada a la cultura y a los objetivos reales del negocio.

La compañía remarca especialmente el rol de la seguridad. En sus palabras: “La tecnología solo transforma cuando los datos están protegidos y cuando las empresas pueden confiar en sus propios sistemas para tomar decisiones.”

Hoy, iplan trabaja en nuestra provincia como socio activo del Polo TIC Mendoza, con un enfoque claro: acompañar a las empresas en procesos de transformación digital que vayan más allá de la conectividad. Su propuesta se orienta a brindar soluciones tecnológicas integrales y a apoyar el cambio cultural que implica adoptar nuevas herramientas, especialmente en un contexto donde la seguridad de los datos y la incorporación responsable de inteligencia artificial se vuelven determinantes para la continuidad del negocio.

Pero, en un ecosistema que cambia más rápido que los hábitos empresariales, surge una pregunta inevitable: ¿están las empresas mendocinas dispuestas a transformar su manera de trabajar, proteger sus datos y asumir el salto tecnológico con la profundidad que este tiempo exige?

La respuesta, como siempre en los momentos de transición, definirá no solo su competitividad, sino su lugar en el futuro que ya empezó.