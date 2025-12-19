Se cayó otra vez Cloudflare: el error 502 afectó la conectividad de miles de sitios web en el mundo

La interrupción global de los servicios de Cloudflare el 19 de diciembre de 2025 dejó a miles desitiosweb inaccesibles, causando inconvenientes a usuarios y empresas en todo el mundo. El error 502, que se produjo cuando los servidores de la compañía recibieron respuestas inesperadas de los sistemas a los que intentaban conectarse, resultó en la caída de múltiples plataformas digitales, afectando la conexión a servidores y causando problemas de carga en numerosas páginas web.
Cloudflare enfrenta una caída masiva: impacto global
Cloudflare, un gigante tecnológico que proporciona servicios de seguridad y optimización para sitios web, experimentó una caída significativa en su infraestructura, lo que desencadenó errores en una variedad de plataformas. De acuerdo con reportes de Downdetector, la mayor cantidad de fallas se registraron en Estados Unidos, donde el 74% de los reportes se relacionaron con problemas de conexión al servidor. En otros países, como España, Colombia y Perú, los incidentes fueron menos frecuentes, aunque los errores persisten.
El "error 502", un problema común en este tipo de fallas, es un indicador de que los servidores no pudieron procesar correctamente la solicitud, resultando en la interrupción del tráfico en sitios web. Este tipo de error se produce cuando Cloudflare, como intermediario entre los servidores de origen y los usuarios finales, no recibe la respuesta adecuada de los servidores a los que se conecta. En consecuencia, los usuarios enfrentaron pantallas de error y sitios web que no se cargaban.
Por qué es tan importante Cloudflare para la infraestructura digital
Cloudflare es una de las principales empresas que ofrece soluciones de seguridad y rendimiento a sitios web y aplicaciones en Internet. Su infraestructura global, que incluye servidores en todo el mundo, proporciona protección contra ciberataques y optimiza la velocidad de carga de las páginas al almacenar contenido estático en servidores cercanos a los usuarios. Esto convierte a la compañía en un pilar fundamental de la infraestructura digital, que permite que miles de sitios web y aplicaciones funcionen de manera fluida y segura.
La caída de Cloudflare resalta la dependencia global de la infraestructura en la nube centralizada. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes tecnológicos hasta pequeñas plataformas, confían en los servicios de la compañía para mantener sus operaciones en línea. Cuando Cloudflare sufre una interrupción, los efectos son inmediatos y globales, dejando a millones de usuarios sin acceso a una variedad de servicios en línea.
Fallas relacionadas con DNS y otros errores
Además del error 502, algunos usuarios también reportaron problemas con la resolución de DNS. Este tipo de fallo ocurre cuando los sistemas no pueden traducir el nombre de dominio de un sitio web en su dirección IP correspondiente, lo que impide que los usuarios accedan al sitio. Según los informes, estos problemas fueron menos frecuentes, pero aún contribuyeron a la interrupción generalizada de los servicios.
Vengo a traerles calma, se debe a una caída de Cloudflare (que es un servicio que el 95% usa) entonces la gran mayoría de apps/servicios presentan fallas no provocadas por ellas mismas, sino por Cloudflare.
Usuarios de todo el mundo compartieron su frustración en redes sociales, informando que numerosos sitios web se vieron afectados, incluyendo plataformas de comercio electrónico, redes sociales y servicios de transmisión en vivo. Las empresas que dependen de Cloudflare para garantizar la disponibilidad de sus servicios en línea vieron interrumpidas sus operaciones, lo que impactó tanto en la experiencia del usuario como en las ganancias de las compañías afectadas.
Cloudflare, por su parte, informó que ya había implementado una solución para resolver los problemas de conexión, pero los reportes de fallas continuaron llegando a su equipo de soporte. La compañía continúa supervisando de cerca el rendimiento de su red, llevando a cabo tareas de mantenimiento en centros de datos clave en Kansas City y Seattle para evitar futuros incidentes.