Se cayó otra vez Cloudflare: el error 502 afectó la conectividad de miles de sitios web en el mundo

Usuarios de todo el mundo reportaron fallas de acceso a los principales sitios web y aplicaciones. La mayor cantidad de fallas se registraron en Estados Unidos.

La interrupción global de los servicios de Cloudflare el 19 de diciembre de 2025 dejó a miles de sitios web inaccesibles, causando inconvenientes a usuarios y empresas en todo el mundo. El error 502, que se produjo cuando los servidores de la compañía recibieron respuestas inesperadas de los sistemas a los que intentaban conectarse, resultó en la caída de múltiples plataformas digitales, afectando la conexión a servidores y causando problemas de carga en numerosas páginas web.

Caída masiva de sitios web por fallo en Cloudflare El error 502 ocurrió cuando los servidores de Cloudflare no recibieron respuestas válidas de los sistemas a los que intentaban conectarse. Cloudflare enfrenta una caída masiva: impacto global Cloudflare, un gigante tecnológico que proporciona servicios de seguridad y optimización para sitios web, experimentó una caída significativa en su infraestructura, lo que desencadenó errores en una variedad de plataformas. De acuerdo con reportes de Downdetector, la mayor cantidad de fallas se registraron en Estados Unidos, donde el 74% de los reportes se relacionaron con problemas de conexión al servidor. En otros países, como España, Colombia y Perú, los incidentes fueron menos frecuentes, aunque los errores persisten.

El "error 502", un problema común en este tipo de fallas, es un indicador de que los servidores no pudieron procesar correctamente la solicitud, resultando en la interrupción del tráfico en sitios web. Este tipo de error se produce cuando Cloudflare, como intermediario entre los servidores de origen y los usuarios finales, no recibe la respuesta adecuada de los servidores a los que se conecta. En consecuencia, los usuarios enfrentaron pantallas de error y sitios web que no se cargaban.

La empresa detalló que la falla se originó por un cambio en los permisos de una base de datos que generó un archivo duplicado clave para su sistema antibots, Estados Unidos registró la mayor cantidad de fallas, con problemas principalmente en la conexión al servidor y la resolución de DNS. Gentileza Por qué es tan importante Cloudflare para la infraestructura digital Cloudflare es una de las principales empresas que ofrece soluciones de seguridad y rendimiento a sitios web y aplicaciones en Internet. Su infraestructura global, que incluye servidores en todo el mundo, proporciona protección contra ciberataques y optimiza la velocidad de carga de las páginas al almacenar contenido estático en servidores cercanos a los usuarios. Esto convierte a la compañía en un pilar fundamental de la infraestructura digital, que permite que miles de sitios web y aplicaciones funcionen de manera fluida y segura.

La caída de Cloudflare resalta la dependencia global de la infraestructura en la nube centralizada. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes tecnológicos hasta pequeñas plataformas, confían en los servicios de la compañía para mantener sus operaciones en línea. Cuando Cloudflare sufre una interrupción, los efectos son inmediatos y globales, dejando a millones de usuarios sin acceso a una variedad de servicios en línea.