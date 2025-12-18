OpenAI lanzó en Argentina su plataforma Sora, la aplicación que genera increíbles videos con IA

OpenAI anunció este jueves el desembarco de Sora en Argentina, una aplicación de inteligencia artificial que permite crear videos a partir de texto y que ya había explotado en otros mercados. Con este lanzamiento, el país se convierte en uno de los primeros de América Latina en acceder a esta tecnología de nueva generación.
La llegada de Sora forma parte de una expansión regional que también inlcuye a Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Desde la compañía afirman el potencial creativo de la región y señalaron que buscan acompañar a artistas, creadores y narradores visuales en el desarrollo de nuevos contenidos.
Desde su lanzamiento, la aplicación Sora ha logrado un impulso y una adopción increíbles, superando el millón de descargas en menos de cinco días. Los creadores de contenido ya han producido cientos de millones de videos imaginativos y originales.
Con esto, Sora continúa expandiéndose más allá de su lanzamiento inicial en Estados Unidos y Canadá hacia mercados selectos en Asia. Ahora, también en América Latina, creadores, artistas y narradores cotidianos de la región podrán dar vida a su imaginación, transformando ideas del texto al video.
La aplicación Sora está disponible para todos en Argentina en sora.com, iOS y Android. Es compatible con el idioma español, lo que permite a las personas crear videos que reflejen la cultura, el humor y el estilo local. “Personajes" ha sido una de las funciones más queridas entre los primeros usuarios.
Algunas herramientas de Sora
Impulsada por Sora 2, el modelo avanzado de generación de video de OpenAI, la aplicación te permite:
- Generar videos convincentes, hiperrealistas y artísticos;
- Remixar creaciones de otros y compartir nuevas interpretaciones;
- Descubrir nuevos clips en un feed de Sora personalizado y ajustable;
- Proyectarte a ti mismo y a tus amigos en cualquier escena a través de la función “Personajes”, tras una breve grabación única de video y audio en la aplicación para verificar tu identidad y capturar tu apariencia.