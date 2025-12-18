18 de diciembre de 2025 - 19:58

OpenAI lanzó en Argentina su plataforma Sora, la aplicación que genera increíbles videos con IA

La empresa de Inteligencia Artificial confirmó la llegada de Sora al país. Está disponible en sora.com, iOS y Android. Conocé sus herramientas.

Sora, la aplicación de inteligencia artificial que llegó a Argentina.

Sora, la aplicación de inteligencia artificial que llegó a Argentina.

Foto:

Gentileza
Por Redacción

OpenAI anunció este jueves el desembarco de Sora en Argentina, una aplicación de inteligencia artificial que permite crear videos a partir de texto y que ya había explotado en otros mercados. Con este lanzamiento, el país se convierte en uno de los primeros de América Latina en acceder a esta tecnología de nueva generación.

Leé además

OpenAI presentó ChatGPT Go.

Lanzan ChatGPT Go en Argentina, el plan de IA más económico: cuánto cuesta y qué beneficios tiene

Por Redacción
el salvador, elon musk y la ia en las aulas: ¿aprender con maquinas sin dejar de ejercitar el pensamiento?

El Salvador, Elon Musk y la IA en las aulas: ¿aprender con máquinas sin dejar de ejercitar el pensamiento?

Por María Jesús Abril

La llegada de Sora forma parte de una expansión regional que también inlcuye a Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Desde la compañía afirman el potencial creativo de la región y señalaron que buscan acompañar a artistas, creadores y narradores visuales en el desarrollo de nuevos contenidos.

Desde su lanzamiento, la aplicación Sora ha logrado un impulso y una adopción increíbles, superando el millón de descargas en menos de cinco días. Los creadores de contenido ya han producido cientos de millones de videos imaginativos y originales.

Embed

Con esto, Sora continúa expandiéndose más allá de su lanzamiento inicial en Estados Unidos y Canadá hacia mercados selectos en Asia. Ahora, también en América Latina, creadores, artistas y narradores cotidianos de la región podrán dar vida a su imaginación, transformando ideas del texto al video.

La aplicación Sora está disponible para todos en Argentina en sora.com, iOS y Android. Es compatible con el idioma español, lo que permite a las personas crear videos que reflejen la cultura, el humor y el estilo local. “Personajes" ha sido una de las funciones más queridas entre los primeros usuarios.

Algunas herramientas de Sora

Impulsada por Sora 2, el modelo avanzado de generación de video de OpenAI, la aplicación te permite:

  • Generar videos convincentes, hiperrealistas y artísticos;
  • Remixar creaciones de otros y compartir nuevas interpretaciones;
  • Descubrir nuevos clips en un feed de Sora personalizado y ajustable;
  • Proyectarte a ti mismo y a tus amigos en cualquier escena a través de la función “Personajes”, tras una breve grabación única de video y audio en la aplicación para verificar tu identidad y capturar tu apariencia.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nubia Air es el nuevo ultradelgado de la marca y que se vende en Argentina por menos de $600 mil.

Ya se vende en Argentina el celular ultradelgado más económico del mercado: cómo es y cuánto cuesta

Por Claudio Barros
123456 sigue siendo la contraseña más usada en 2025.

Casi termina el 2025 y la contraseña más usada del año sigue siendo la más débil y peligrosa

Por Redacción
En la demostración de Miami, Optimus intentó tomar una botella, perdió el equilibrio y terminó desplomado en el piso ante el público.

El robot Optimus de Tesla se cayó en plena demostración y alimentó sospechas de un humano "disfrazado"

Por Redacción
Celular cargando

Cuál es la vida útil real de tu celular: cuánto dura y cómo saber si hay que reemplazarlo

Por Redacción