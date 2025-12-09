El robot Optimus de Tesla se cayó en plena demostración y alimentó sospechas de un humano "disfrazado"

Elon Musk suele presentar a Optimus, el robot humanoide deTesla, como la próxima gran revolución de la compañía. Ha llegado a proyectar que, en el futuro, podría generar ingresos por encima de los 10 billones de dólares. Sin embargo, una reciente demostración pública en Miami volvió a poner en evidencia cuánto falta para que esa promesa se acerque a la realidad.
Durante un evento en una tienda de Tesla, Optimus debía realizar una tarea aparentemente sencilla: tomar una botella apoyada sobre una mesa. En el intento, tiró otros objetos que había alrededor, perdió el equilibrio y terminó cayendo de espaldas al suelo. La escena, más allá de la incomodidad del momento, se volvió viral y dejó una imagen muy distinta a la de la sofisticación tecnológica que Musk intenta transmitir.
Se ve a Optimus Tesla cayendo hacia atrás tras estrellar botellas contra suelo. Pero lo curioso es que, antes de caer, levanta ambas manos hacia su cara en gesto de agarre, como si se arrancara un objeto de la cabeza. alguien quitandose el casco VR. pic.twitter.com/D4Abov90KK
Un movimiento “demasiado humano” y la sombra del control remoto
Según el relato de medios especializados como Digital Trends, lo que más llamó la atención no fue solo la caída, sino la forma en que el robot movió los brazos. Para muchos observadores, esos gestos parecían imitar los reflejos de una persona, como si detrás hubiera un operador remoto y no únicamente un sistema de autonomía avanzada.
Tesla nunca reconoció que Optimus funcione mediante control a distancia. Sin embargo, otras empresas del sector sí lo admiten. 1X Technologies, uno de los jugadores relevantes en el campo de los robots humanoides, reconoce que las tareas complejas todavía dependen de operadores humanos que manejan los equipos mediante realidad virtual.
El empresario sostiene que, a largo plazo, el negocio de los robots humanoides podría superar en ingresos a la venta de autos eléctricos. No obstante, episodios como el de la caída en plena demostración pública muestran que ese horizonte, por ahora, sigue siendo más aspiracional que cercano.