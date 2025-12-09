9 de diciembre de 2025 - 21:15

El robot Optimus de Tesla se cayó en plena demostración y alimentó sospechas de un humano "disfrazado"

En una tienda de Miami, el humanoide falló al tomar una botella, terminó en el piso y sus extraños movimientos reavivaron las dudas del robot de Elon Musk.

En la demostración de Miami, Optimus intentó tomar una botella, perdió el equilibrio y terminó desplomado en el piso ante el público.

Por Redacción

Elon Musk suele presentar a Optimus, el robot humanoide de Tesla, como la próxima gran revolución de la compañía. Ha llegado a proyectar que, en el futuro, podría generar ingresos por encima de los 10 billones de dólares. Sin embargo, una reciente demostración pública en Miami volvió a poner en evidencia cuánto falta para que esa promesa se acerque a la realidad.

Durante un evento en una tienda de Tesla, Optimus debía realizar una tarea aparentemente sencilla: tomar una botella apoyada sobre una mesa. En el intento, tiró otros objetos que había alrededor, perdió el equilibrio y terminó cayendo de espaldas al suelo. La escena, más allá de la incomodidad del momento, se volvió viral y dejó una imagen muy distinta a la de la sofisticación tecnológica que Musk intenta transmitir.

Embed

Un movimiento “demasiado humano” y la sombra del control remoto

Según el relato de medios especializados como Digital Trends, lo que más llamó la atención no fue solo la caída, sino la forma en que el robot movió los brazos. Para muchos observadores, esos gestos parecían imitar los reflejos de una persona, como si detrás hubiera un operador remoto y no únicamente un sistema de autonomía avanzada.

Tesla nunca reconoció que Optimus funcione mediante control a distancia. Sin embargo, otras empresas del sector sí lo admiten. 1X Technologies, uno de los jugadores relevantes en el campo de los robots humanoides, reconoce que las tareas complejas todavía dependen de operadores humanos que manejan los equipos mediante realidad virtual.

Elon Musk
El tropiezo de Optimus contrasta con las ambiciosas promesas de Elon Musk, que proyecta para su robot humanoide un negocio incluso mayor que el de los autos eléctricos.

Un futuro prometedor, pero todavía lejano

Por ahora, Tesla no explicó oficialmente qué provocó el fallo en Miami. Lo que sí queda claro es que Optimus aún necesita dar muchos pasos más antes de poder desempeñar tareas reales en las fábricas de la compañía, tal como imagina Musk.

El empresario sostiene que, a largo plazo, el negocio de los robots humanoides podría superar en ingresos a la venta de autos eléctricos. No obstante, episodios como el de la caída en plena demostración pública muestran que ese horizonte, por ahora, sigue siendo más aspiracional que cercano.

