Lanzan ChatGPT Go en Argentina, el plan de IA más económico: cuánto cuesta y qué beneficios tiene

OpenAI anunció el lanzamiento que viene acompañado con un acuerdo con la empresa Rappi, con la finalidad de ofrecer un servicio gratuito por un extenso período. Conocé qué herramienta ofrece y los detalles de suscripción.

OpenAI presentó ChatGPT Go.

Por Redacción

OpenAI presentó en Argentina una versión más accesible de su servicio, pensada para quienes buscan funciones avanzadas sin llegar al costo del plan Plus. La compañía confirmó la llegada de ChatGPT Go, una propuesta intermedia que apunta a ampliar el acceso a herramientas de Inteligencia Artificial.

Según informó la empresa, ChatGPT Go estará disponible por U$S 6 al mes y se posiciona como una alternativa premium de menor precio entre la versión gratuita y la Plus.

El lanzamiento llega acompañado de una acuerdo con Rappi, que permitirá a usuarios de la plataforma obtener el servicio sin costo por un período determinado: hasta un mes gratis para clientes generales y hasta seis meses para quienes tengan la cantería Rappi Pro Black.

Herramientas y beneficios de ChatGPT Go

Los suscriptores de ChatGPT Go, incluyendo aquellos que son usuarios Rappi, obtendrán acceso a algunas de las características más populares de ChatGPT con mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria.

Este nuevo plan permitirá que más personas aprovechen los beneficios más avanzados de la IA para las necesidades cotidianas, ya sean traducciones y tutorías hasta apoyo en escritura, aprendizaje o guía paso a paso para realizar distintas tareas.

“Hemos visto un gran interés de parte de la población latinoamericana por adoptar la IA y los beneficios que conlleva. En promedio, los usuarios semanales de ChatGPT casi se han triplicado con respecto al año anterior en la región y estamos entusiasmados de ver qué oportunidades generará ChatGPT Go”, Jason Kwon, Chief Strategy Officer de OpenAI.

Comparado con la versión gratuita, ChatGPT Go ofrece:

  • 10 veces más mensajes disponibles con GPT-5
  • 10 veces más generación de imágenes por día
  • 10 veces más cargas de archivos o imágenes por día
  • 2 veces más memoria para respuestas más personalizadas

Suscripción: a partir de qué fecha y en qué países estará disponible

A partir del 15 de diciembre, todos los clientes Rappi en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay pueden suscribirse a ChatGPT Go a través de la aplicación de Rappi y obtener un mes gratuito. Por su parte, los usuarios Rappi Pro Black podrán obtener 6 meses gratis.

Quienes quieran acceder a esta nueva opción también pueden visitar el sitio chat.openai.com o descargar la aplicación ChatGPT, crear una cuenta y seleccionar la opción ChatGPT Go como plan. Si ya se posee un usuario gratuito en Chat GPT es posible mejorar el plan seleccionando la opción Go desde la aplicación o la web.

