Lanzan ChatGPT Go en Argentina, el plan de IA más económico: cuánto cuesta y qué beneficios tiene

OpenAI presentó en Argentina una versión más accesible de su servicio , pensada para quienes buscan funciones avanzadas sin llegar al costo del plan Plus. La compañía confirmó la llegada de ChatGPT Go , una propuesta intermedia que apunta a ampliar el acceso a herramientas de Inteligencia Artificial .

Según informó la empresa, ChatGPT Go estará disponible por U$S 6 al mes y se posiciona como una alternativa premium de menor precio entre la versión gratuita y la Plus.

El lanzamiento llega acompañado de una acuerdo con Rappi, que permitirá a usuarios de la plataforma obtener el servicio sin costo por un período determinado: hasta un mes gratis para clientes generales y hasta seis meses para quienes tengan la cantería Rappi Pro Black.

Los suscriptores de ChatGPT Go, incluyendo aquellos que son usuarios Rappi, obtendrán acceso a algunas de las características más populares de ChatGPT con mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria .

Este nuevo plan permitirá que más personas aprovechen los beneficios más avanzados de la IA para las necesidades cotidianas, ya sean traducciones y tutorías hasta apoyo en escritura, aprendizaje o guía paso a paso para realizar distintas tareas.

“Hemos visto un gran interés de parte de la población latinoamericana por adoptar la IA y los beneficios que conlleva. En promedio, los usuarios semanales de ChatGPT casi se han triplicado con respecto al año anterior en la región y estamos entusiasmados de ver qué oportunidades generará ChatGPT Go”, Jason Kwon, Chief Strategy Officer de OpenAI.

Comparado con la versión gratuita, ChatGPT Go ofrece:

10 veces más mensajes disponibles con GPT-5

10 veces más generación de imágenes por día

10 veces más cargas de archivos o imágenes por día

2 veces más memoria para respuestas más personalizadas

Suscripción: a partir de qué fecha y en qué países estará disponible

A partir del 15 de diciembre, todos los clientes Rappi en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay pueden suscribirse a ChatGPT Go a través de la aplicación de Rappi y obtener un mes gratuito. Por su parte, los usuarios Rappi Pro Black podrán obtener 6 meses gratis.

Quienes quieran acceder a esta nueva opción también pueden visitar el sitio chat.openai.com o descargar la aplicación ChatGPT, crear una cuenta y seleccionar la opción ChatGPT Go como plan. Si ya se posee un usuario gratuito en Chat GPT es posible mejorar el plan seleccionando la opción Go desde la aplicación o la web.