Primer estudio sobre Inteligencia Artificial en el Gran Mendoza: mucho optimismo, pero poco uso

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor invisible de aplicaciones, búsquedas online y entretenimiento. Sin embargo, en el Gran Mendoza la realidad de su adopción presenta un contraste fascinante: mientras la mayoría de la población mira con optimismo el futuro tecnológico, la integración real de sus herramientas en la vida cotidiana aún es incipiente.

Un reciente informe elaborado por Demokratía , en colaboración con el divulgador Arian Vaquer , arroja luz sobre este fenómeno. "Nos parecía absolutamente necesario encarar el primer estudio de opinión pública concienzudo acerca de la forma en la que nos vinculamos con la IA, entendiendo que de manera repentina y fugaz se ha transformado en una herramienta que, por elección pero también de manera inevitable, forma parte de la realidad cotidiana de todos los mendocinos", dijo a Los Andes el director de Demokratía, Nicolás González Perejamo.

Realizado entre finales de noviembre y principios de diciembre de este año, el estudio desarma suposiciones y ofrece los primeros datos duros sobre cómo los mendocinos entienden, usan y temen a la IA.

El hallazgo más llamativo del informe es una clara desconexión entre la percepción y la práctica. A pesar de que la IA domina la conversación pública global, en Mendoza la adopción profunda es extremadamente baja.

Las cifras son elocuentes: apenas 1,87% de los encuestados afirma utilizar la inteligencia artificial de manera habitual. En tanto, mientras 37,38% asegura haberla usado "alguna vez", la gran mayoría de la población (cerca del 60%) no la utiliza en absoluto.

A pesar de estos números, la falta de uso no se traduce en pesimismo, sino que sorpresivamente existe una esperanza generalizada. El 77,10% de los mendocinos cree que la IA "mejorará" su vida (ya sea mucho o algo), frente a un reducido 17,76% que teme que la empeore.

Este dato sugiere que se ve a la tecnología como un aliado potencial, aunque todavía no se haya encontrado la forma de incorporarla a la rutina diaria o se carezca de las herramientas para hacerlo.

"Casi ocho de cada 10 mendocinos ven con optimismo la forma en la que influirá la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Es un dato absolutamente revelador y viene a demoler las teorías ‘conspiranoicas’ que suelen haber en torno a esta cuestión", sentencia González Perejamo.

¿Por qué no usamos la IA?

La gran pregunta que surge después de los primeros datos del informe tiene respuesta. El informe de Demokratía desglosa los motivos por los cuales el 60% de los mendocinos se mantiene al margen y aquí surge otra sorpresa: el temor o la desconfianza no tienen tanto peso como el desconocimiento o la falta de necesidad percibida.

Las razones principales son no saber cómo se usa (15,89%) o no tener necesidad (15,89%).

El desinterés apareció como motivo para 13,55% de los mendocinos encuestados, mientras que más abajo aparece la desconfianza, algo que expresó un 10,28% de la gente.

Lo curioso es que el miedo a la IA no es algo que preocupe y es una barrera menor. Solo el 5,14% de los no usuarios dijo que tiene temor o le genera inseguridad.

Estos resultados dejan en evidencia que el obstáculo para la masificación de la IA no es vencer el miedo, sino demostrar utilidad.

Temor por la brecha generacional

Para sorpresa de nadie la edad es un factor determinante y la investigación muestra una correlación directa entre juventud y familiaridad con la IA.

En el segmento de 16 a 30 años, más del 53% de los encuestados afirma saber "algo" o "mucho" sobre el tema. Por el contrario, en el grupo de mayores de 65 años el desconocimiento es la norma.

Esta brecha se traslada drásticamente a la percepción del futuro. Los jóvenes son los más entusiastas: entre 82% y 84% de los menores de 45 años cree que la IA mejorará sus vidas.

"Lo que sin duda nos sorprendió es la relación que hay entre el uso y el conocimiento de la IA. Tenemos un segmento principalmente de jóvenes entre 16 y 30 años y 31 a 44 que son probablemente quienes más usan la inteligencia artificial, pero que no se autoperciben como los que más conocen de ella", afirmó el director de Demokratía.

Sin embargo, al cruzar la barrera de los 65 años, el optimismo se desploma: 46,15% de los adultos mayores cree que la tecnología empeorará la situación. El temor a una exclusión digital es una realidad posible y cercana para la tercera edad, sobre todo si no se implementan políticas de integración.

Visualizando el "punto ciego"

¿Por qué estos datos son relevantes? Porque llenan un "punto ciego" crítico. Al comparar la realidad local con la situación global vemos que Mendoza está en una etapa de expectación pasiva: la gente sabe que la IA existe y cree que es buena, pero aún no ha cruzado el puente hacia la utilidad práctica.

"Si uno ve que tenemos más o menos un 45% de los mendocinos que cree que no la necesita, que no sabe cómo se usa o que no demuestra interés, es porque evidentemente en lo que se está fallando es en el acceso a la información y en la educación", afirma del director de Demokratía.

¿Podemos aprovechar los beneficios de la IA si no entendemos cómo funciona? La respuesta, en base a los datos, es que Mendoza es terreno férti. "Lo que falta es concientización, socialización de las herramientas, capacitación y plantearse abordarlo con responsabilidad", afirma González Perejamo.

En definitiva, el desafío será convertir ese 1,87% de usuarios habituales en una masa crítica capaz de transformar la economía y la vida social de la provincia.

Ficha técnica del estudio

La metodología aplicada por Demokratía fue trabajo de campo presencial.

Ámbito: Gran Mendoza (Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú).

Gran Mendoza (Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú). Universo: población general mayor de 16 años.

población general mayor de 16 años. Muestra: 723 entrevistas presenciales (estratificadas y proporcionales).

723 entrevistas presenciales (estratificadas y proporcionales). Fecha de relevamiento: 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

25 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. Nivel de confianza: 95% con un margen de error de +/- 3,25%.

OPINIÓN

Manso momento

La Inteligencia Artificial no es ajena a nadie, independientemente de sí se la usa o no. Sin embargo, este primer sondeo en Mendoza no solo es revelador de nuestro estado de situación sino que también será la base con la que compararemos, más temprano que tarde, cuánto avanzamos y qué tan acertados estábamos en nuestras percepciones sobre la aplicación de la IA en la vida cotidiana.

Una investigación como la de Demokratía es la forma de poner números a algunas sensaciones y sospechas que ya teníamos, aunque sin este informe detallado ya había sospechas de que estábamos en un momento bisagra: por un lado los desarrollos exceden el mundo tecnológico y por el otro generan un quiebre en nuestra forma de ver y vivir la realidad.

La encuesta nos dio claves sobre grupos etarios y niveles de conocimiento de la IA entre los habitantes del Gran Mendoza y, tal como se preveía, los más jóvenes son quienes hacen el uso más frecuente. Sin embargo, usar no implica necesariamente saber cómo funciona y acceder a las plataformas de IA de manera intensiva es similar a manejar un auto: muchas personas conducen vehículos todos los días con gran destreza, pero si les pregunta qué pasa debajo del capó la gran mayoría reconocerá que no sabe nada de mecánica. Del mismo modo, los mendocinos han adoptado la herramienta tecnológica, aunque desconocen sus procesos internos.

La duda que queda para el futuro no es si más mendocinos se sumarán al uso de la IA, sino saber si somos conscientes del impacto que tendrá, más allá del que ya estamos transitando.