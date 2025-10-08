8 de octubre de 2025 - 22:59

El Gobierno anunció un nuevo plan de gestión para Andis: mayor transparencia

La medida se tomó tras la polémica por los audios supuestamente filtrados del extitular, Diego Spagnuolo, sobre coimas. Los detalles.

Agencia Nacional de Discapacidad
Los Andes | Redacción Política
Este miércoles, el Gobierno anunció un nuevo modelo de gestión para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El objetivo es fortalecer la apertura de información y la eficiencia en los procesos de compras y adquisiciones.

Se trata de las políticas de transparencia impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación. En ese marco, Andis habilitó en su página oficial una sección de acceso directo a la información sobre las contrataciones del organismo.

Siguiendo los botones específicos, los ciudadanos, las empresas y los prestadores pueden consultar el listado actualizado de todas las adquisiciones realizadas por la institución, proyección de gastos y prioridades para el año en curso. También se encuentra disponible la información sobre proveedores, convocatorias abiertas y la posibilidad de participar en compulsas de precios.

De acuerdo a lo señalado por el gobierno, este esquema "facilita la participación activa de los prestadores, promueve un mercado más competitivo y equitativo, y ofrece a la ciudadanía herramientas concretas para el control del gasto público".

En base al Decreto 601/2025, la Andis "inició un proceso de intervención destinado a modernizar su gestión. Con esta nueva etapa, el organismo se compromete a consolidar un sistema de compras transparente, abierto y eficiente".

Cabe recordar que el organismo había quedado en el centro de la escena recientemente, luego de que se filtraran audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo. En los registros se mencionaban presuntos pedidos de coima y se aludía a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

