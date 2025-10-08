El Gobierno anunció un nuevo plan de gestión para Andis: mayor transparencia

La medida se tomó tras la polémica por los audios supuestamente filtrados del extitular, Diego Spagnuolo, sobre coimas. Los detalles.

Este miércoles, el Gobierno anunció un nuevo modelo de gestión para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El objetivo es fortalecer la apertura de información y la eficiencia en los procesos de compras y adquisiciones.

Se trata de las políticas de transparencia impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación. En ese marco, Andis habilitó en su página oficial una sección de acceso directo a la información sobre las contrataciones del organismo.

Siguiendo los botones específicos, los ciudadanos, las empresas y los prestadores pueden consultar el listado actualizado de todas las adquisiciones realizadas por la institución, proyección de gastos y prioridades para el año en curso. También se encuentra disponible la información sobre proveedores, convocatorias abiertas y la posibilidad de participar en compulsas de precios.

De acuerdo a lo señalado por el gobierno, este esquema "facilita la participación activa de los prestadores, promueve un mercado más competitivo y equitativo, y ofrece a la ciudadanía herramientas concretas para el control del gasto público".

En base al Decreto 601/2025, la Andis "inició un proceso de intervención destinado a modernizar su gestión. Con esta nueva etapa, el organismo se compromete a consolidar un sistema de compras transparente, abierto y eficiente".